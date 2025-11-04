Advertisement

لبنان

هل أُقفل مركز الأمن العام في قرطبا؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:17
نفى رئيس اتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية قرطبا، فادي مرتينوس، ما يتم تداوله عن صدور قرار يقضي بإقفال مركز الأمن العام في قرطبا.
وأوضح مرتينوس في بيان أن "الجهود التي بذلناها مع عدد من المسؤولين والخيرين من المواطنين لتأسيس هذا المركز على مدى سنوات، لم تكن لخدمة قرطبا وأهلها فحسب، بل لكل بلدات وقرى جرود جبيل". وأضاف: "بعد اتصالات قمنا بها على أعلى المستويات، تبين لنا أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة".

وختم مرتينوس شاكراً المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير "على كل الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين والسائحين"، معرباً عن أمله في "استمرار عمل الأمن العام للحفاظ على أمن قرطبا والجوار، وكذلك لبنان بشكل عام".
