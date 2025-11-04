هل أُقفل مركز الأمن العام في قرطبا؟

Advertisement

نفى رئيس ورئيس بلدية ، فادي مرتينوس، ما يتم تداوله عن صدور قرار يقضي بإقفال قرطبا.وأوضح مرتينوس في بيان أن "الجهود التي بذلناها مع عدد من المسؤولين والخيرين من المواطنين لتأسيس هذا المركز على مدى سنوات، لم تكن لخدمة قرطبا وأهلها فحسب، بل لكل بلدات وقرى جرود ". وأضاف: "بعد اتصالات قمنا بها على أعلى المستويات، تبين لنا أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة".وختم مرتينوس شاكراً العام اللواء "على كل الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين والسائحين"، معرباً عن أمله في "استمرار عمل للحفاظ على أمن قرطبا والجوار، وكذلك ".