لبنان

مياه نبع الطاسة تصل لأدنى مستوياتها… و"مياه الجنوب" تطلب الترشيد

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:28
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن منسوب المياه في نبع الطاسة وصل إلى أدنى مستوياته بسبب الجفاف وتدني كمية المياه. وأوضحت المؤسسة أن انخفاض نسبة الأمطار هذا العام، خصوصًا في الجنوب، أدى إلى شحّ المياه، ما انعكس على نسبة التغذية في المحطات والمنشآت التابعة لها، إلى جانب مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وتأثير العدوان الإسرائيلي على بعض المنشآت.
وطالبت المؤسسة المشتركين بترشيد استهلاك المياه وتقنينها لضمان استمرار التغذية بالحد الأقصى المتاح، مؤكدة حرصها على تجاوز الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان.
