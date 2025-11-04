Advertisement

أعلنت أن منسوب المياه في نبع وصل إلى أدنى مستوياته بسبب الجفاف وتدني كمية المياه. وأوضحت المؤسسة أن انخفاض نسبة الأمطار هذا العام، خصوصًا في الجنوب، أدى إلى شحّ المياه، ما انعكس على نسبة التغذية في والمنشآت التابعة لها، إلى جانب مشاكل انقطاع الكهربائي وتأثير العدوان على بعض المنشآت.وطالبت المؤسسة المشتركين بترشيد استهلاك المياه وتقنينها لضمان استمرار التغذية بالحد المتاح، مؤكدة حرصها على تجاوز الأزمة الحالية التي يشهدها .