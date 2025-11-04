بشأن الحرب ونزع السلاح... هذا ما يُريده ترامب في لبنان

Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر أميركية ولبنانية قالت إنّ الرئيس الأميركي لا يُريد أن تفتح جبهة حرب في .وكشفت المصادر أنّ هناك أفكارا أميركية ومصرية يتم العمل على صياغتها بين والقاهرة، تصب في عدم شن حرب إسرائيلية على لبنان، ونزع سلاح بشكل جاد خلال 3 أشهر من منطقة الليطاني في شماله وجنوبه.وذكر مصدر مطلع في أن لا يريد أن يفتح نتنياهو جبهة حرب مع لبنان "ليست العودة مضمونة فيها"، في ظل خروج الأخير عن نقاط وترتيبات تم تنسيقها مع الرئيس الأميركيّ في أكثر من قضية مؤخرا.وأوضح المصدر أن من أهم فرص ترامب في منع شن حرب إسرائيلية على لبنان عدم إعطاء "الضوء الأخضر" لنتنياهو، لا سيما أنه سيترتب على ذلك إجراءات دعم من الكونغرس ومؤسسات أميركية بإمدادات عسكرية لإسرائيل تجعل نتنياهو يدخل في حرب غير معلوم مدى نهايتها ولن يستطيع ترامب إيقافها.وتابع المصدر أن ترامب بات لا يثق في أية ترتيبات مع نتنياهو خاصة بعد أن ذهب الأخير إلى تغيير موقفه أو اتفاقاته مع البيت الأبيض في أمور عدة في إنهاء الحرب على غزة، لذلك لا يريد الرئيس الأميركيّ التعرض للإحراج مجددا.وبين المصدر أن ترامب يتعرض لضغوط يدفع بها نتنياهو في مؤسسات الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية وهيئة الاستخبارات في واشنطن، بأن حزب الله يكسب الوقت لاستعادة قدراته الصاروخية ويستطيع في وقت اللاحرب واللاسلم أن يعيد منظومته العسكرية ويحقق تهديدا بصواريخه إلى على المدى القريب وأن ذلك يتطلب شن حرب استباقية مباشرة واسعة على لبنان.وأوضحت المصادر أن الخطة الاميركية - تتألف من بندين، الأول حل مشكلة سلاح الفصائل بشكل جذري وحصره في يد الدولة فقط، والثاني دخول لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لحلحلة النقاط العالقة بينهما، بالنسبة لتنفيذ وقف إطلاق النار والقرار 1701. (ارم نيوز)