الراعي بحث مع الحجار في الأوضاع الأمنية والانتخابات المقبلة

استقبل البطريرك الماروني في بكركي، والبلديات العميد أحمد ، وبحث معه في الأوضاع الأمنية والاستحقاقات المقبلة، خصوصًا الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026.وأكد الحجار بعد اللقاء أنّه لمس من البطريرك حرصًا على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى ضمان حق المغتربين في المشاركة الكاملة بالاقتراع، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تعمل على متابعة هذا الملف عبر لجنة وزارية تبحث مشاريع القوانين المتعلقة به.كما تناول اللقاء الأوضاع العامة والعمل الحكومي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاعتداءات ، إلى جانب تنفيذ خطة لبسط سلطة كامل الأراضي.وفي الإطار نفسه، استقبل النائب أنطوان حبشي الذي شدّد على أهمية تمكين المغتربين من التصويت لجميع النواب الـ128، مشيرًا إلى أنّ الاغتراب "يبقى رافعة أساسية للبنان في كل أزماته".