Advertisement

لبنان

عن الهدر في صندوق خزينة بلديّة بيروت... بيانٌ لأمن الدولة

Lebanon 24
04-11-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1437942-638978625052868434.jpg
Doc-P-1437942-638978625052868434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
متابعةً لجهودها في حماية المال العام والحدّ من الهدر المالي، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أجرت المديرية العامة لأمن الدولةمديرية بيروت الإقليمية، تحقيقًا قضائيًا بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت.
Advertisement

وخلال التحقيق مع الموظف (خ. أ. ع.)، تبيّن قيامه بالتصرف بمبالغ عائدة للبلدية تُقدَّر بنحو 260 ألف دولار أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظفي فوج إطفاء بيروت خلافًا للأصول القانونية.

كما أظهر الكشف الذي أجراه ديوان المحاسبة على حسابات خزينة البلدية وجود خلل في محاسبة المالية.

وبناءً على إشارة القضاء، تم توقيف الموظف المذكور، وخُتم التحقيق، وأُودِع الملف المرجع القضائي المختص.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
توقيف أمين سرّ خزينة بلديّة بيروت
lebanon 24
04/11/2025 21:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المنبر البلدي: للتحقيق بسحب 330 ألف دولار من خزينة البلدية
lebanon 24
04/11/2025 21:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لأمن الدولة بعد ختم معمل لتصنيع المرتديلا... هذه تفاصيله
lebanon 24
04/11/2025 21:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت
lebanon 24
04/11/2025 21:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

مديرية بيروت الإقليمية

المديرية العامة

ديوان المحاسبة

النيابة العامة

بلدية بيروت

أمن الدولة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-04
13:37 | 2025-11-04
13:19 | 2025-11-04
13:12 | 2025-11-04
13:11 | 2025-11-04
13:06 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24