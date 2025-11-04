إتفافية تعاون دفاعي بين لبنان و هولندا لتعزيز القدرات العسكرية

استقبل وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الهولندي
روبن بريكلمانز والوفد المرافق، بحضور السفير الهولندي في لبنان
فرانك مولن، حيث جرى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين وزارتي الدفاع في البلدين.
وأشاد اللواء منسى بـ"عمق الصداقة والشراكة التي تجمع لبنان وهولندا”، مثمنًا “الدعم الذي قدّمته المملكة
للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية”، ومشيرًا إلى “الدور الذي لعبته هولندا ضمن قوات اليونيفيل بين عامي 1979 و1985، حيث قدّمت تسعة شهداء
من جنودها في سبيل السلام".
كما نوه بمشاركة هولندا في فريق المراقبين الدوليين ومساهمتها في إنشاء مديرية التعاون العسكري – المدني، إلى جانب دعمها الدائم للجيش اللبناني في تطوير قدراته ونزع الألغام وضبط الحدود والطبابة والبنى التحتية.
وأعرب منسى عن تقديره لموقف هولندا بعد انفجار مرفأ بيروت
عام 2020، مستذكرًا الشهيدة هيدويغ والتمنس-موليير، عقيلة السفير الهولندي السابق التي قضت في الانفجار.
بدوره، أكد الوزير بريكلمانز "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان"، مشددًا على أن هولندا ستواصل دعم الجيش اللبناني
والدولة اللبنانية
تقديرًا لدورهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار والتعاون الوثيق مع قوات الأمم المتحدة
العاملة في الجنوب.