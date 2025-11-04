إتفافية تعاون دفاعي بين لبنان و هولندا لتعزيز القدرات العسكرية

Advertisement

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع روبن بريكلمانز والوفد المرافق، بحضور السفير الهولندي في فرانك مولن، حيث جرى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين وزارتي الدفاع في البلدين.وأشاد اللواء منسى بـ"عمق الصداقة والشراكة التي تجمع لبنان وهولندا”، مثمنًا “الدعم الذي قدّمته للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية”، ومشيرًا إلى “الدور الذي لعبته هولندا ضمن قوات اليونيفيل بين عامي 1979 و1985، حيث قدّمت تسعة من جنودها في سبيل السلام".كما نوه بمشاركة هولندا في فريق المراقبين الدوليين ومساهمتها في إنشاء مديرية التعاون العسكري – المدني، إلى جانب دعمها الدائم للجيش اللبناني في تطوير قدراته ونزع الألغام وضبط الحدود والطبابة والبنى التحتية.وأعرب منسى عن تقديره لموقف هولندا بعد انفجار مرفأ عام 2020، مستذكرًا الشهيدة هيدويغ والتمنس-موليير، عقيلة السفير الهولندي السابق التي قضت في الانفجار.بدوره، أكد الوزير بريكلمانز "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان"، مشددًا على أن هولندا ستواصل دعم والدولة تقديرًا لدورهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار والتعاون الوثيق مع قوات العاملة في الجنوب.