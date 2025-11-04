جبيل تُحكم ضبط "التوك توك"... لا دخول دون ترخيص رسمي

Advertisement

أصدر رئيس بلدية – بيبلوس الدكتور قرارًا إداريًا جديدًا يحمل الرقم ٢٥٠/٢٠٢٥، يقضي بتقييد دخول وتشغيل مركبات "التوك توك" والمركبات المشابهة ذات العجلات الثلاث ضمن نطاق المدينة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.وبموجب القرار، يُمنع دخول أي مركبة من هذا النوع ما لم تكن مسجّلة رسميًا لدى هيئة إدارة السير ومزوّدة بلوحات قانونية، كما يُحصر استخدامها بنقل البضائع وعمليات التوصيل التجاري للمؤسسات والمطاعم، شرط السائقين بشروط السلامة العامة وتقديم المستندات الثبوتية المطلوبة.وشدّد القرار على منع الصاخبة أو تركيب الزجاج الداكن (الفوميه)، إضافة إلى حظر استخدام الإضاءة القوية من نوع LED Projectors، مؤكّدًا أنّ نقل الركاب أو توقف هذه المركبات في الأماكن العامة يُعدّ مخالفة صريحة.وأعلنت بلدية جبيل أنها كلّفت الشرطة البلدية بمتابعة تنفيذ القرار بشكل صارم وتنظيم محاضر ضبط بحق أي مخالف، في إطار مساعيها للحفاظ على صورة المدينة السياحية ونظامها العام.