Advertisement

لبنان

جبيل تُحكم ضبط "التوك توك"... لا دخول دون ترخيص رسمي

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1437986-638978721381778985.jpg
Doc-P-1437986-638978721381778985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر رئيس بلدية جبيل – بيبلوس الدكتور جوزف الشامي قرارًا إداريًا جديدًا يحمل الرقم ٢٥٠/٢٠٢٥، يقضي بتقييد دخول وتشغيل مركبات "التوك توك" والمركبات المشابهة ذات العجلات الثلاث ضمن نطاق المدينة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.
Advertisement

وبموجب القرار، يُمنع دخول أي مركبة من هذا النوع ما لم تكن مسجّلة رسميًا لدى هيئة إدارة السير ومزوّدة بلوحات قانونية، كما يُحصر استخدامها بنقل البضائع وعمليات التوصيل التجاري للمؤسسات والمطاعم، شرط التزام السائقين بشروط السلامة العامة وتقديم المستندات الثبوتية المطلوبة.

وشدّد القرار على منع تشغيل الموسيقى الصاخبة أو تركيب الزجاج الداكن (الفوميه)، إضافة إلى حظر استخدام الإضاءة القوية من نوع LED Projectors، مؤكّدًا أنّ نقل الركاب أو توقف هذه المركبات في الأماكن العامة يُعدّ مخالفة صريحة.

وأعلنت بلدية جبيل أنها كلّفت الشرطة البلدية بمتابعة تنفيذ القرار بشكل صارم وتنظيم محاضر ضبط بحق أي مخالف، في إطار مساعيها للحفاظ على صورة المدينة السياحية ونظامها العام.
 
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جبيل - المسلك الغربي بسبب أعمال صيانة بالمحلة
lebanon 24
04/11/2025 21:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
امية لحود قدمت مسرحيتها "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية جبيل الرسمية
lebanon 24
04/11/2025 21:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
04/11/2025 21:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تزور السراي الحكومي وعباس لا يمانع دخول الجيش بالقوة إلى المخيمات!
lebanon 24
04/11/2025 21:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24

تشغيل الموسيقى

جوزف الشامي

توك توك

الشامي

التزام

الشام

شامي

جوزف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-04
13:37 | 2025-11-04
13:19 | 2025-11-04
13:12 | 2025-11-04
13:11 | 2025-11-04
13:06 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24