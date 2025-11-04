25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جبيل تُحكم ضبط "التوك توك"... لا دخول دون ترخيص رسمي
Lebanon 24
04-11-2025
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر رئيس بلدية
جبيل
– بيبلوس الدكتور
جوزف الشامي
قرارًا إداريًا جديدًا يحمل الرقم ٢٥٠/٢٠٢٥، يقضي بتقييد دخول وتشغيل مركبات "التوك توك" والمركبات المشابهة ذات العجلات الثلاث ضمن نطاق المدينة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.
Advertisement
وبموجب القرار، يُمنع دخول أي مركبة من هذا النوع ما لم تكن مسجّلة رسميًا لدى هيئة إدارة السير ومزوّدة بلوحات قانونية، كما يُحصر استخدامها بنقل البضائع وعمليات التوصيل التجاري للمؤسسات والمطاعم، شرط
التزام
السائقين بشروط السلامة العامة وتقديم المستندات الثبوتية المطلوبة.
وشدّد القرار على منع
تشغيل الموسيقى
الصاخبة أو تركيب الزجاج الداكن (الفوميه)، إضافة إلى حظر استخدام الإضاءة القوية من نوع LED Projectors، مؤكّدًا أنّ نقل الركاب أو توقف هذه المركبات في الأماكن العامة يُعدّ مخالفة صريحة.
وأعلنت بلدية جبيل أنها كلّفت الشرطة البلدية بمتابعة تنفيذ القرار بشكل صارم وتنظيم محاضر ضبط بحق أي مخالف، في إطار مساعيها للحفاظ على صورة المدينة السياحية ونظامها العام.
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جبيل - المسلك الغربي بسبب أعمال صيانة بالمحلة
Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جبيل - المسلك الغربي بسبب أعمال صيانة بالمحلة
04/11/2025 21:18:20
04/11/2025 21:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
امية لحود قدمت مسرحيتها "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية جبيل الرسمية
Lebanon 24
امية لحود قدمت مسرحيتها "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية جبيل الرسمية
04/11/2025 21:18:20
04/11/2025 21:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
04/11/2025 21:18:20
04/11/2025 21:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" تزور السراي الحكومي وعباس لا يمانع دخول الجيش بالقوة إلى المخيمات!
Lebanon 24
"حماس" تزور السراي الحكومي وعباس لا يمانع دخول الجيش بالقوة إلى المخيمات!
04/11/2025 21:18:20
04/11/2025 21:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تشغيل الموسيقى
جوزف الشامي
توك توك
الشامي
التزام
الشام
شامي
جوزف
تابع
قد يعجبك أيضاً
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
14:00 | 2025-11-04
04/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:37 | 2025-11-04
04/11/2025 01:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:19 | 2025-11-04
04/11/2025 01:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:12 | 2025-11-04
04/11/2025 01:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
Lebanon 24
إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
13:11 | 2025-11-04
04/11/2025 01:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-11-04
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
13:37 | 2025-11-04
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:19 | 2025-11-04
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:12 | 2025-11-04
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:11 | 2025-11-04
إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
13:06 | 2025-11-04
خطف فتاة قاصر من طرابلس وفرّ إلى سوريا… وهذا ما حلّ به!
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 21:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 21:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 21:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24