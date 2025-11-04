Advertisement

لبنان

بعد "حفل مغارة جعيتا".. كتاب من وزير الداخلية إلى محافظ جبل لبنان

Lebanon 24
04-11-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1437997-638978747780518443.jpg
Doc-P-1437997-638978747780518443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات الـLBCI أن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
مغارة جعيتا بين الإهمال والمهزلة ...مَن يحاسب مَن؟
lebanon 24
04/11/2025 21:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: طلبت من الجهات المختصة التحقيق في ما حدث في مغارة جعيتا
lebanon 24
04/11/2025 21:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
lebanon 24
04/11/2025 21:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي خلال زيارة مغارة جعيتا: أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض
lebanon 24
04/11/2025 21:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

أحمد الحجار

جبل لبنان

لبنان

lbci

حجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-04
13:59 | 2025-11-04
13:37 | 2025-11-04
13:19 | 2025-11-04
13:12 | 2025-11-04
13:11 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24