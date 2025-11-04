تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة، في بلاغ، عن أن "إحدى الشركات المتعهدة ستباشر أعمال برش وتزفيت الطرق في المناطق التالية:1- جادة : ابتداءً من تقاطع ولغاية مستديرة العدلية، على المسلكين، اعتبارًا من ليل اليوم 4-11-2025 ولغاية 15-12-2025.سيتم استحداث فتحات في الوسطيات لتحويل السير.تتم أعمال البرش ليلاً خلال أيام الأسبوع، وأعمال التزفيت نهارًا يومي السبت والأحد.2- شارع المتحف: من المستشفى العسكري ولغاية .تتم أعمال البرش ليلاً من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحًا في تواريخ 5، 6، 7، 8-11-2025.تتم أعمال التزفيت نهارًا 9-11-2025".وأشارت إلى أنّ هذه الأعمال ستؤدي إلى منع وقوف السيارات على جانبي المسلك وتحويل السير أثناء تنفيذ الأعمال في الأوقات المحددة.وطلبت من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.