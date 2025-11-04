Advertisement

لبنان

تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-11-2025 | 11:19
أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة، في بلاغ، عن أن "إحدى الشركات المتعهدة ستباشر أعمال برش وتزفيت الطرق في المناطق التالية:

1- جادة بيار الجميل: ابتداءً من تقاطع مار مخايل ولغاية مستديرة العدلية، على المسلكين، اعتبارًا من ليل اليوم 4-11-2025 ولغاية 15-12-2025.
سيتم استحداث فتحات في الوسطيات لتحويل السير.

تتم أعمال البرش ليلاً خلال أيام الأسبوع، وأعمال التزفيت نهارًا يومي السبت والأحد.

2- شارع المتحف: من المستشفى العسكري ولغاية طريق الشام.

تتم أعمال البرش ليلاً من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحًا في تواريخ 5، 6، 7، 8-11-2025.

تتم أعمال التزفيت نهارًا يوم الأحد 9-11-2025".

وأشارت إلى أنّ هذه الأعمال ستؤدي إلى منع وقوف السيارات على جانبي المسلك وتحويل السير أثناء تنفيذ الأعمال في الأوقات المحددة.

وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
