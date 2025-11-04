تعميم صورة مفقود... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:بشاره (مواليد عام 1993، لبناني)الذي فقد الاتصال به بتاريخ 3-11-2025.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة في وحدة شرطة على الرّقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.