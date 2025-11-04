Advertisement

لبنان

تعميم صورة مفقود... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 12:28
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
جان بيار بشاره لطوف (مواليد عام 1993، لبناني)
الذي فقد الاتصال به بتاريخ 3-11-2025.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
