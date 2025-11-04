Advertisement

لبنان

إشكال وإطلاق نار… ماذا يجري في الضنية؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 11:45
Doc-P-1438044-638978833459807046.jpg
Doc-P-1438044-638978833459807046.jpg photos 0
وقع مساء اليوم إشكال بين عائلتين في محلة الحروف – إيزال، قضاء الضنية، تطوّر إلى إطلاق نار من أسلحة حربية، ما أدى إلى إصابة المدعو "أ.ع.د" بطلقين ناريين في ساقيه، ونُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتشير المعلومات إلى أن الحادثة تعود إلى خلفية ثأرية قديمة بين الطرفين، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث.
قضاء الضنية

لبنان 24

الضنية

لبنان

