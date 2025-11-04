أموال إضافية للبنانيين.. وفرص جديدة

Advertisement

فمع استئناف عودة السوريين للتعلم، برزت حاجة ملحة لمعلمين من مختلف الاختصاصات، وهذا ما شرّع الباب لعدد من المعلمين الذين أبدوا استعدادهم للتعليم في فترة بعد الظهر، وكانت النسبة الأكبر منهم هم من المتخرجين حديثا من الجامعات اللبنانية، الذين حصلوا على فرصة للتعليم.وحسب معلومات " " فإن هؤلاء يتلقون أموالا بناء على عدد ساعات التعليم، وليس شهريا. وعلم "لبنان24" أنّ الاستاذ الواحد يتقاضى 10$ على الساعة الواحدة، ويصل معدل الاجر إلى 40 دولارا يوميا.من ناحية أخرى، كان لأصحاب الفانات النصيب الأوفر من هذه العودة، إذ بالاضافة إلى العمل قبل الظهر، فقد أمّن هؤلاء لأنفسهم عملا إضافيا، موازيا تمام لعملهم، وهذا ما عزّز من فرص الانتاجية.