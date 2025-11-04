Advertisement

لبنان

أموال إضافية للبنانيين.. وفرص جديدة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-11-2025 | 13:02
على الرغم من إعادة تفعيل قرار تعليم السوريين في المدارس اللبنانية، (دوام بعد الظهر) الذي رافقه موجة استياء كبيرة من قبل بعض الاحزاب السياسية، إلا أنّ هذا القرار اقتصاديا كان له الاثر الايجابي بالنسبة للمئات من الاشخاص.
فمع استئناف عودة السوريين للتعلم، برزت حاجة ملحة لمعلمين من مختلف الاختصاصات، وهذا ما شرّع الباب لعدد من المعلمين الذين أبدوا استعدادهم للتعليم في فترة بعد الظهر، وكانت النسبة الأكبر منهم هم من المتخرجين حديثا من الجامعات اللبنانية، الذين حصلوا على فرصة للتعليم.

وحسب معلومات "لبنان24" فإن هؤلاء يتلقون أموالا بناء على عدد ساعات التعليم، وليس شهريا. وعلم "لبنان24" أنّ الاستاذ الواحد يتقاضى 10$ على الساعة الواحدة، ويصل معدل الاجر إلى 40 دولارا يوميا.

من ناحية أخرى، كان لأصحاب الفانات النصيب الأوفر من هذه العودة، إذ بالاضافة إلى العمل قبل الظهر، فقد  أمّن هؤلاء لأنفسهم عملا إضافيا، موازيا تمام لعملهم، وهذا ما عزّز من فرص الانتاجية.
المصدر: خاص لبنان24
