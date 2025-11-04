خطف فتاة قاصر من طرابلس وفرّ إلى سوريا… وهذا ما حلّ به!

Advertisement

وبعد متابعة دقيقة واستقصاءات من في ، تمكنت القوى الأمنية من استدراج الخاطف والقبض عليه.وتم تسليم الفتاة إلى ذويها، فيما بوشِر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.