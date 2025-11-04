Advertisement

لبنان

خطف فتاة قاصر من طرابلس وفرّ إلى سوريا… وهذا ما حلّ به!

Lebanon 24
04-11-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1438047-638978839204247838.jpg
Doc-P-1438047-638978839204247838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم أحد الأشخاص قبل أيام على خطف فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 عامًا من سكان منطقة باب الرمل – طرابلس، حيث تبيّن أنه فرّ إلى الأراضي السورية بعد تنفيذ فعلته، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وبعد متابعة دقيقة واستقصاءات من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت القوى الأمنية من استدراج الخاطف والقبض عليه.

وتم تسليم الفتاة إلى ذويها، فيما بوشِر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مواضيع ذات صلة
سوريّ اغتصب فتاة قاصراً
lebanon 24
05/11/2025 00:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سرق دراجة في الميناء.. وهذا ما حلّ به
lebanon 24
05/11/2025 00:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في النبطية.. أحرق سيارة وهذا ما حل به
lebanon 24
05/11/2025 00:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تكن زوجته في المنزل.. قوى الأمن تكشف ما فعله "وحش خمسينيّ" بفتاة قاصر في هذه المنطقة
lebanon 24
05/11/2025 00:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

لبنان 24

القضاء ا

السورية

طرابلس

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-11-04
15:53 | 2025-11-04
15:15 | 2025-11-04
15:15 | 2025-11-04
15:10 | 2025-11-04
15:00 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24