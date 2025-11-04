عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!

Advertisement

نفّذت مخابرات الجيش في عملية نوعية في بلدة سعدنايل، أسفرت عن توقيف مطلوبين خطرين من الجنسيتين والسورية، بحسب معلومات " ".وأدّت العملية إلى تحرير مخطوفَين كانا قد اختُطفا منذ نحو يومين، فيما أُصيب أحد المطلوبين أثناء تنفيذ الكمين.ووفق المعلومات، فإن أحد المحرَّرين من الجنسية ، وقد شهدت العملية تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار بين المجموعة الأمنية والخاطفين، ما أسفر عن توقيف نحو ستة أشخاص، وتخلّلها أيضًا مطاردة مسلّحة في أحد شوارع سعدنايل.