لبنان

عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!

Lebanon 24
04-11-2025 | 13:12
نفّذت مخابرات الجيش في البقاع عملية نوعية في بلدة سعدنايل، أسفرت عن توقيف مطلوبين خطرين من الجنسيتين اللبنانية والسورية، بحسب معلومات "لبنان 24".
وأدّت العملية إلى تحرير مخطوفَين كانا قد اختُطفا منذ نحو يومين، فيما أُصيب أحد المطلوبين أثناء تنفيذ الكمين.

ووفق المعلومات، فإن أحد المحرَّرين من الجنسية الكويتية، وقد شهدت العملية تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار بين المجموعة الأمنية والخاطفين، ما أسفر عن توقيف نحو ستة أشخاص، وتخلّلها أيضًا مطاردة مسلّحة في أحد شوارع سعدنايل.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24