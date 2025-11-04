Advertisement

لبنان

وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة

Lebanon 24
04-11-2025 | 13:59
قال وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، أنّه "من المهمّ أن يعرف المواطن الحقيقة كي يُغيّر مسلكه". 
وأشار منسى في حديث عبر تلفزيون لبنان إلى أنّ "في كل مواقفي كنت أرضي ضميري ووطني". 

اما في ما يخص مسألة المفاوضات، اعتبر أن "التفاوض غير المباشر يبدأ من خلال "الميكانيزم"، موضحا أن "سرعة تغيير المسؤولين في "الميكانيزم" يعني شيئاً ما والمطلوب تفعيلها عبر حلّ الأمور العسكرية التي يمكن أن تأخذنا إلى المفاوضات عبر المباشرة". 

وكشف منسى: "نحن ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة وكلما نصمد برأينا وإرادتنا نستطيع أن نعطي نتيجة". 

وعن تصريح المبعوث الأميركي توم برّاك الذي دعا الرئيس عون إلى التواصل مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، قال منسى: "لا يمكن أن يحصل، ونحن في المؤسسة العسكرية أصحاب صمود". 
 
وشدّد على أنّه "لا يُعقل أن يكون هناك بندقيتين على الأرض، وإنما بندقية الدولة فقط، ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح". 

وبشأن تنفيذ خطة الجيش المرتبطة بمسألة حصرية السلاح، أوضح أنّ "المرحلة الأولى من خطة الجيش تنتهي في نهاية العام، ولا يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية قبل أن ننتهي من المرحلة الأولى". 

أكمل: "يجب أن نذهب إلى إتفاق لترسيخ الأمن في الجنوب اللبناني العزيز على قلبنا". 

وختم منسى قائلًا:"الحرب إن كانت إقتصادية أو مالية أثّرت في الشعب، وآن الأوان أن ننتهي من الحرب ولكن أن نعيش في نفس الوقت بكرامة". 
