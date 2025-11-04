وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة

Advertisement

وأشار منسى في حديث عبر تلفزيون إلى أنّ "في كل مواقفي كنت أرضي ضميري ووطني".اما في ما يخص مسألة المفاوضات، اعتبر أن "التفاوض غير المباشر يبدأ من خلال "الميكانيزم"، موضحا أن "سرعة تغيير المسؤولين في "الميكانيزم" يعني شيئاً ما والمطلوب تفعيلها عبر حلّ الأمور العسكرية التي يمكن أن تأخذنا إلى المفاوضات عبر المباشرة".وكشف منسى: "نحن ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة وكلما نصمد برأينا وإرادتنا نستطيع أن نعطي نتيجة".وعن تصريح المبعوث الأميركي الذي دعا إلى التواصل مع رئيس وزراء العدو ، قال منسى: "لا يمكن أن يحصل، ونحن في أصحاب صمود".وشدّد على أنّه "لا يُعقل أن يكون هناك بندقيتين على الأرض، وإنما بندقية الدولة فقط، ومن هنا جاء بحصرية السلاح".وبشأن تنفيذ خطة الجيش المرتبطة بمسألة حصرية السلاح، أوضح أنّ "المرحلة الأولى من خطة الجيش تنتهي في نهاية العام، ولا يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية قبل أن ننتهي من المرحلة الأولى".أكمل: "يجب أن نذهب إلى إتفاق لترسيخ الأمن في الجنوب اللبناني على قلبنا".وختم منسى قائلًا:"الحرب إن كانت إقتصادية أو مالية أثّرت في الشعب، وآن الأوان أن ننتهي من الحرب ولكن أن نعيش في نفس الوقت بكرامة".