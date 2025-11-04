24
لبنان
موظفون محرومون من تقاضي رواتبهم
Lebanon 24
04-11-2025
15:10
يشكو عدد من موظفي حرش
إهدن
من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ نحو عام، إذ يتم تأجيل صرفها من شهر إلى آخر، ما دفع بعضهم، ولا سيّما
طلاب الجامعات
، إلى رفع الصوت والمطالبة بحقوقهم لتسديد أقساطهم وتأمين مستحقاتهم المالية.
وبحسب المعلومات، يشهد الملف
منذ فترة
تبادلاً للاتهامات بين عدد من الجهات والأفرقاء السياسيين في
زغرتا
، فيما يُصار في كل مرة إلى تأجيل المعالجة، ما أدّى إلى مرور سنة كاملة من دون رواتب، رغم
التزام
الموظفين بعملهم اليومي وجهودهم في الحفاظ على نظافة المحمية والعناية بها.
وتشير المصادر إلى أنّ الرواتب أساسًا متواضعة، إذ تقلّ عن الحدّ الأدنى للأجور.
وبعد استيضاح "
لبنان 24
" عن القضية، تبيّن أنّ جميع موظفي حرش إهدن لم يتقاضوا فعلاً رواتبهم منذ نحو السنة، والسبب يعود إلى غياب
اللجنة المسؤولة
قانونًا، والتي يحقّ فقط لرئيسها وأمين الصندوق سحب الأموال من المصرف وصرف الرواتب.
وعُلم أنّ المشكلة ستُحلّ فور تعيين اللجنة رسميًا من قبل
وزارة البيئة
، ليُصار بعدها إلى صرف مستحقات الموظفين المتأخرة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
