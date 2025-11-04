موظفون محرومون من تقاضي رواتبهم

Advertisement

وبحسب المعلومات، يشهد الملف تبادلاً للاتهامات بين عدد من الجهات والأفرقاء السياسيين في ، فيما يُصار في كل مرة إلى تأجيل المعالجة، ما أدّى إلى مرور سنة كاملة من دون رواتب، رغم الموظفين بعملهم اليومي وجهودهم في الحفاظ على نظافة المحمية والعناية بها.وتشير المصادر إلى أنّ الرواتب أساسًا متواضعة، إذ تقلّ عن الحدّ الأدنى للأجور.وبعد استيضاح " " عن القضية، تبيّن أنّ جميع موظفي حرش إهدن لم يتقاضوا فعلاً رواتبهم منذ نحو السنة، والسبب يعود إلى غياب قانونًا، والتي يحقّ فقط لرئيسها وأمين الصندوق سحب الأموال من المصرف وصرف الرواتب.وعُلم أنّ المشكلة ستُحلّ فور تعيين اللجنة رسميًا من قبل ، ليُصار بعدها إلى صرف مستحقات الموظفين المتأخرة.