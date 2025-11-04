ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات نقابة المحامين

Advertisement

إنطلاقاً من إيماننا العميق بدور نقابة المحامين في كمرجعية وطنية مستقلة عريقة للدستور والقوانين والحصن الأول في الدفاع عن السيادة وإحقاق العدالة والحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتأكيداً منا على ضرورة الحفاظ على وحدة الجسم النقابي وتنوعه وتماسكه.إجتمعت ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين في وقرّرت ترشيح الاستاذ موريس رولان الجميّل على مركز عضوية مجلس النقابة، الأستاذ ميلاد الياس الحكيّم على مركز عضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد، ودعم ترشيح الأستاذ الياس سيمون بازرلي على مركزيّ عضوية مجلس النقابة ونقيب المحامين في بيروت.كما تدعو الندوة جميع الزميلات والزملاء الى المشاركة الكثيفة في الإنتخابات النقابية يوم الأحد 16 تشرين الثاني وممارسة حقهم بكل حرية وديمقراطيّة والإحتكام الى القيم النقابية الأصيلة والدفع بإتجاه صون كرامة المحامين.وأبقت الندوة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة مجريات المعركة كافةً.