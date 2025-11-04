Advertisement

لبنان

وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)

Lebanon 24
04-11-2025 | 15:15
توفي الشاب حسن محمد جابر، من مدينة النبطية، اليوم إثر تعرضه لحادث سير مروّع، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
