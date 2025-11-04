23
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
04-11-2025
15:15
توفي الشاب
حسن محمد جابر
، من
مدينة النبطية
، اليوم إثر تعرضه لحادث سير مروّع، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
لبنان
حسن م
