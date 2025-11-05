Advertisement

لبنان

مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-11-2025 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1438246-638979317178379506.jpg
Doc-P-1438246-638979317178379506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبلغ مصرف كبير في لبنان اكثر من مئة موظف لديه بالاستغناء عن خدماتهم مع بداية الشهر الجاري، بعد أن قرر مجلس الادارة اقفال ما لا يقل عن 7 فروع في العديد من المناطق اللبنانية ونقل ملفات المودعين والعملاء الى فروع أخرى.
Advertisement
وأثار هذا الموضوع بلبلة في صفوف الموظفين الذين باتوا اليوم من دون عمل، خصوصاً وانهم كانوا يعتبرون ان هذه الازمة انتهت في السنوات الماضية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بسبب المقاطعة.. ستاربكس تغلق فروعًا وتسرّح موظفين
lebanon 24
05/11/2025 14:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
lebanon 24
05/11/2025 14:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يصرف 500 موظف من فريق غروك بإيميل ليلي
lebanon 24
05/11/2025 14:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
lebanon 24
05/11/2025 14:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

اللبنانية

بلبل

بالا

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24