مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل

أبلغ مصرف كبير في اكثر من مئة موظف لديه بالاستغناء عن خدماتهم مع بداية الشهر الجاري، بعد أن قرر مجلس الادارة اقفال ما لا يقل عن 7 فروع في العديد من المناطق ونقل ملفات المودعين والعملاء الى فروع أخرى.وأثار هذا الموضوع بلبلة في صفوف الموظفين الذين باتوا اليوم من دون عمل، خصوصاً وانهم كانوا يعتبرون ان هذه الازمة انتهت في السنوات الماضية.