Advertisement

لبنان

أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1438248-638979319205636267.jpg
Doc-P-1438248-638979319205636267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "إكس": "شرفني، على مدى يومين متتاليين، تلبية دعوة النائب الزميل فؤاد المخزومي في "بيت البحر" البيروتي، بحضور نخبة من السادة السفراء العرب والأجانب، والوزراء والنواب والاقتصاديين والفعاليات المالية والاجتماعية، إلى جانب شخصيات رفيعة من مختلف المجالات".
Advertisement

تابع:"عقد في اليوم الأول لقاء مع مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق السفير دايفيد هيل، يرافقه وفد من السفارة الأميركية وصندوق النقد الدولي، فيما أقيم في اليوم التالي لقاء على شرف كبير المسؤولين في مديرية الخزانة الفرنسية جاك دو لا جوجي، بحضور وفد من السفارة الفرنسية".
مواضيع ذات صلة
أديب عبد المسيح يزور سفير لبنان في الإمارات
lebanon 24
05/11/2025 14:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصية سياسية تعاني: "مطعم ما عم يستقبلني"
lebanon 24
05/11/2025 14:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الإنتخابات النيابية مؤجّلة إلى إشعار آخر وهذا هو الواقع اليوم وكلّ ما نقوم به هي محاولات لعرقلة هذا التأجيل
lebanon 24
05/11/2025 14:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: تجاهل دور الاغتراب تفريط بركيزة وطنية واقتصادية
lebanon 24
05/11/2025 14:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مساعد وزير الخارجية

صندوق النقد الدولي

السفارة الفرنسية

وزير الخارجية

فؤاد المخزومي

النقد الدولي

عبد المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24