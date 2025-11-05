Advertisement

لبنان

موقوف "سابق" مثير للجدل يخرج من السجن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-11-2025 | 04:15
علم "لبنان24" أنّ العنصر السابق في حركة "فتح" شادي الفار الذي تم توقيفه قبل أكثر من شهر، قد تم إخلاء سبيله قبل يومين وسط معلومات تفيد بأنه قد يُغادر لبنان.
وارتبط اسم الفار بملف تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة، حيث قيل إنه لم يمتثل لأمر قيادته بتسليم ما لديه من أسلحة، فجرى فصله من "فتح" بينما تم توقيفهُ من قبل القوى الأمنية في أحد فنادق بيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مخيم برج البراجنة

برج البراجنة

فنادق بيروت

البراجنة

مخيم برج

لبنان24

فلسطين

بيروت

تابع
خاص "لبنان 24"

