لبنان

اعتصام أمام بنك "البحر المتوسط" في صور رفضًا لإقفال فرعه

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:38
Doc-P-1438327-638979397460041699.png
Doc-P-1438327-638979397460041699.png photos 0
 اعتصم عدد من متقاعدي قوى الامن الداخلي والجيش وموظفي الموسسات الرسمية والخاصة وعملاء بنك "البحر المتوسط" - صور  امام فرع المصرف في صور  في خطوة تحذيرية لإدارة  المصرف من اقفال الفرع يوم الجمعة المقبل، ولوحوا باتخاذ "إجراءات تصعيدية ليس في صور وصيدا فحسب بل امام المصرف الرئيسي في بيروت" .
وناشدوا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسياسيين "العمل على إبقاء المصرف مفتوحا امام عملائه لأن  اقفاله كارثة على المودعين في صور وبنت حبيل الذي سيضطرون الى النزول إلى صيدا او بيروت وهذا ما لا نقبله".


وقال العميد المتقاعد في الجيش فوزي حسن:" فوجئنا بهذه الخطوة التي قامت بها إدارة بنك البحر المتوسط لإقفال المصرف يوم الجمعة المقبل الذي هو الوحيد في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور . ان هدفهم من ذلك التضييق على المودعين . نأمل إبقاء المصرف مفتوحا لتسيير أمور المواطن المودع والا سنلجأ الى التصعيد السلبي في حال تم اقفال الفرع لانه لم يعد له اي فرع في الجنوب سوى صيدا وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تكبد خسائر ومأساة".


بدوره، قال عفيف طراد باسم متقاعدي قوى الامن:" الغاية من الاعتصام هي خطوة تحذيرية في صور ونحن قادرين ان نصعد في كل المناطق وصولا إلى الادارة العامة للمصرف في بيروت ولن نسكت عن حقنا، واذا ما تم اقفال الفرع فعندها سنتخذ اجراءات تصعيدية لن تحمد عقباها وليتحمل المسؤولون العواقب".


وكان العميد حسن وعدد من المتقاعدين زاروا مصرف لبنان فرع صور موجهين رسالة الى الإدارة العامة في بيروت برفض اقفال مصرف البحر المتوسط فرع صور.
