لبنان

جنبلاط بحث مع السفير الروسي في القضايا السياسية اللبنانية والإقليمية

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:49
 عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط القضايا السياسية اللبنانية والإقليمية مع سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف .
 وحضر اللقاء حليم بو فخر الدين في دارة جنبلاط في كليمصنو.
 
