الأسعار سترتفع... إليكم هذا الخبر عن المحروقات في لبنان

بالرغم من قرار منظمة اوبيك+ زيادة انتاجها ستواصل أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعها حتى ما بعد العشرين من هذا الشهر وممكن حتى نهايته. والارتفاع الملحوظ سيكون لمادة المازوت، المادة المطلوبة لإنتاج الطاقة واليوم للمناطق الجبلية التي أصبحت بحاجة إليها للتدفئة. pic.twitter.com/yj8fXRh8Qt
— Georges Brax (@brax_georges) November 5, 2025
بالرغم من قرار منظمة اوبيك+ زيادة انتاجها ستواصل أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعها حتى ما بعد العشرين من هذا الشهر وممكن حتى نهايته. والارتفاع الملحوظ سيكون لمادة المازوت، المادة المطلوبة لإنتاج الطاقة واليوم للمناطق الجبلية التي أصبحت بحاجة إليها للتدفئة. pic.twitter.com/yj8fXRh8Qt