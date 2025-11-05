الأسعار سترتفع... إليكم هذا الخبر عن المحروقات في لبنان

كتب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات عبر حسابه على منصّة "إكس":

"بالرغم من قرار منظمة أوبك+ زيادة انتاجها ستواصل أسعار المحروقات في ارتفاعها حتى ما بعد العشرين من هذا الشهر وممكن حتى نهايته. والارتفاع الملحوظ سيكون لمادة المازوت، المادة المطلوبة لإنتاج الطاقة واليوم للمناطق الجبلية التي أصبحت بحاجة إليها للتدفئة".