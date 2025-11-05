Advertisement

لبنان

الأسعار سترتفع... إليكم هذا الخبر عن المحروقات في لبنان

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:11
كتب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
 
"بالرغم من قرار منظمة أوبك+ زيادة انتاجها ستواصل أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعها حتى ما بعد العشرين من هذا الشهر وممكن حتى نهايته. والارتفاع الملحوظ سيكون لمادة المازوت، المادة المطلوبة لإنتاج الطاقة واليوم للمناطق الجبلية التي أصبحت بحاجة إليها للتدفئة".
 
 
