لبنان

مرقص استقبل الحسن ووفدًا ليبيًا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين

Lebanon 24
05-11-2025 | 08:37
استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه، السفير اللبناني السابق في الجزائر محمد الحسن، حيث جرى البحث في الشؤون الدبلوماسية والإعلامية الراهنة.
كما استقبل الوزير مرقص سفير ليبيا في سوريا، وليد عمار، يرافقه المدير العام لوزارة العدل الليبية علي محمد اشتيوي والمستشار زياد موسى، وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الإعلامي والقانوني بين البلدين.
