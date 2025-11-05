مرقص استقبل الحسن ووفدًا ليبيًا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين

Advertisement

استقبل بول في مكتبه، السفير اللبناني السابق في محمد الحسن، حيث جرى البحث في الشؤون الدبلوماسية والإعلامية الراهنة.كما استقبل الوزير مرقص سفير في ، وليد عمار، يرافقه لوزارة العدل علي محمد اشتيوي والمستشار زياد موسى، وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الإعلامي والقانوني بين البلدين.