لبنان

الجيش الإسرائيليّ: قمنا باغتيال 20 عنصراً من "حزب الله"

Lebanon 24
05-11-2025 | 10:56
قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال في وقت سابق اليوم، حسين جابر ديب، والذي كان عنصراً في قوّة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"، والذي دفع بمخططات ضدّ إسرائيل ومواطنيها". 
 
 
وأضاف أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال خلال الشهر الأخير نحو 20 عنصراً من "حزب الله".
 
 
 
 
