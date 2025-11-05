الجيش الإسرائيليّ: قمنا باغتيال 20 عنصراً من "حزب الله"

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال في وقت سابق اليوم، ديب، والذي كان عنصراً في قوّة التابعة لـ" "، والذي دفع بمخططات ضدّ ومواطنيها".

وأضاف أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال خلال الشهر الأخير نحو 20 عنصراً من "حزب الله".