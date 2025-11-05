Advertisement

لبنان

في البقاع.. هذا ما ضبطته "مصلحة الليطاني"

Lebanon 24
05-11-2025 | 11:05
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه "في إطار الجهود المستمرة لحماية الموارد المائية ومكافحة التعديات، نفذت مفرزة استقصاء البقاع بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عملية ميدانية في منطقة المرج – البقاع، حيث تم ضبط تجهيزات ومضخات تُستخدم لري الأراضي الزراعية بمياه آسنة غير صالحة للري، جرى سحبها من نهر الليطاني ومجاري الصرف الصحي".
ولفت البيان إلى أن "مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كافة المضخات والتجهيزات والشبكات المخالفة، وتم ايداعها مخفر المصنع وفقاً للأصول القانونية، كما اتخذت المفرزة الاجراءات القضائية بحق المسؤولين عن هذه الجريمة البيئية والصحية من العاملين ومستثمري ومالكي العقار، واتخذ المقتضى القانوني بحقهم بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع".
 

وأشادت المصلحة بـ"الدور الفاعل لمفرزة استقصاء البقاع في إنفاذ القانون"، مؤكدة "استمرارها في التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط المخالفات كافة، حفاظا على الصحة العامة وصونا للبيئة وموارد المياه الوطنية".
