في البقاع.. هذا ما ضبطته "مصلحة الليطاني"

أعلنت في بيان، أنه "في إطار الجهود المستمرة لحماية الموارد المائية ومكافحة التعديات، نفذت مفرزة استقصاء بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر ، عملية ميدانية في – البقاع، حيث تم ضبط تجهيزات ومضخات تُستخدم لري الأراضي الزراعية بمياه آسنة غير صالحة للري، جرى سحبها من ومجاري الصرف الصحي".

Advertisement



ولفت البيان إلى أن "مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كافة المضخات والتجهيزات والشبكات المخالفة، وتم ايداعها مخفر المصنع وفقاً للأصول القانونية، كما اتخذت المفرزة الاجراءات القضائية بحق المسؤولين عن هذه الجريمة البيئية والصحية من العاملين ومستثمري ومالكي العقار، واتخذ المقتضى القانوني بحقهم بإشراف الاستئنافية في البقاع".