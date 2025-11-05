Advertisement

لبنان

بعد حادثة "انخساف الطريق" في خلدة.. بيانٌ من "الأشغال"

Lebanon 24
05-11-2025 | 13:13
أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، "ما تم تداوله صباح اليوم حول انخساف جزئي في الطريق العام في خلدة"، لافتة إلى أن "الحادثة ناجمة عن تضرر كبير في القسطل الرئيسي (بقطر 1000 ملم) الذي يزود العاصمة بيروت وضواحيها بالمياه، مما أدى إلى تدفق قوي للمياه وتآكل في طبقات الطريق".
ولفتت الوزارة إلى أنها "تابعت ميدانيا التطورات، فور وقوع الحادث، بالتنسيق مع بلدية الشويفات ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، اللتين باشرتا أعمال الصيانة والإصلاح، حيث جرت معاينة الأضرار وتنظيم حركة المرور موقتا لإتاحة المجال أمام الفرق الفنية المختصة لمعالجة الخلل وإعادة تأهيل الطريق بالسرعة الممكنة".


وأكدت أن "التنسيق قائم بين الجهات المعنية كافة، بما يضمن إنجاز أعمال الإصلاح وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين فور الانتهاء منها، مع الحرص الكامل على سلامة المارة والمركبات".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24