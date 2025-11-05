بعد حادثة "انخساف الطريق" في خلدة.. بيانٌ من "الأشغال"

أوضحت في بيان، "ما تم تداوله حول انخساف جزئي في الطريق العام في "، لافتة إلى أن "الحادثة ناجمة عن تضرر كبير في القسطل (بقطر 1000 ملم) الذي يزود العاصمة وضواحيها بالمياه، مما أدى إلى تدفق قوي للمياه وتآكل في طبقات الطريق".

Advertisement





ولفتت الوزارة إلى أنها "تابعت ميدانيا التطورات، فور وقوع الحادث، بالتنسيق مع بلدية ومؤسسة مياه بيروت وجبل ، اللتين باشرتا أعمال الصيانة والإصلاح، حيث جرت معاينة الأضرار وتنظيم حركة المرور موقتا لإتاحة المجال أمام الفرق الفنية المختصة لمعالجة الخلل وإعادة تأهيل الطريق بالسرعة الممكنة".