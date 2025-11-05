عن قضية الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ جديد من سفارة فلسطين

أفادت سفارة لدى في بيان، ان "تم تسليم اثنين من المتهمين المشتبه بهم (أ. ش) و (ف. ح) بقتل الشاب اللبناني إيليو أبو حنا الذي قتل في مخيم شاتيلا، والأسلحة التي كانت في حوزتهم الى مخابرات حيث تستمر قوات الامن الوطني الفلسطيني في ملاحقة كل من هو متورط في هذه الجريمة وتسليمه للجهات المختصة لتقديمهم إلى العدالة".

Advertisement



كذلك، وأفادت سفارة دولة بالقاء القبض على المواطن (ع.م) الذي القى قنبلة صوتية في منطقة الحرش وتسليمه الى اللبنانية.





وجددت السفارة "تأكيدها الالتزام بسيادة واستقرار الشقيق"، مشددة على "احترام احكام القانون اللبناني والسيادة اللبنانية، وحصرية السلاح في يد الدولة، والحرص على الامن والسلم الأهلي في لبنان، وإقامة افضل العلاقات مع الشعب اللبناني".





كذلك، شددّت على "المضي قدماً في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة على كافة اراضيها بما فيها المخيمات ".