Advertisement

لبنان

عن قضية الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ جديد من سفارة فلسطين

Lebanon 24
05-11-2025 | 15:39
A-
A+
Doc-P-1438543-638979793794097699.jpg
Doc-P-1438543-638979793794097699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية في بيان، ان "تم تسليم اثنين من المتهمين المشتبه بهم (أ. ش) و (ف. ح) بقتل الشاب اللبناني إيليو أبو حنا الذي قتل في مخيم شاتيلا، والأسلحة التي كانت في حوزتهم الى مخابرات الجيش اللبناني حيث تستمر قوات الامن الوطني الفلسطيني في ملاحقة كل من هو متورط في هذه الجريمة وتسليمه للجهات اللبنانية المختصة لتقديمهم إلى العدالة".
Advertisement

كذلك، وأفادت سفارة دولة فلسطين بالقاء القبض على المواطن (ع.م) الذي القى قنبلة صوتية في منطقة الحرش وتسليمه الى الأجهزة الأمنية اللبنانية.


وجددت السفارة "تأكيدها الالتزام بسيادة واستقرار لبنان الشقيق"، مشددة على "احترام احكام القانون اللبناني والسيادة اللبنانية، وحصرية السلاح في يد الدولة، والحرص على الامن والسلم الأهلي في لبنان، وإقامة افضل العلاقات مع الشعب اللبناني".


كذلك، شددّت على "المضي قدماً في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية".


وتلفت الى "أهمية وضرورة استمرار التعاون والتنسيق من اجل دخول مواد الترميم والادوات المنزلية الى المخيمات الفلسطينية والعمل على حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أدانت الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا
lebanon 24
06/11/2025 03:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قضية الشاب إيليو أبو حنا... ماذا أكّد الرئيس عون؟
lebanon 24
06/11/2025 03:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا
lebanon 24
06/11/2025 03:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
lebanon 24
06/11/2025 03:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية اللبنانية

الدولة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

الفلسطينيين

دولة فلسطين

الفلسطينية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2025-11-05
17:57 | 2025-11-05
17:05 | 2025-11-05
17:03 | 2025-11-05
16:37 | 2025-11-05
16:33 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24