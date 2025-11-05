Advertisement

لبنان

قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
05-11-2025 | 15:47
نشر موقع "emess" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن أدوار تمارسها إيران في المنطقة لاسيما على صعيد لبنان وسوريا وغزة.
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ "حزب الله، وبدعمٍ كامل من إيران، قرر تحديث نفسه مرة أخرى بناء على الافتراض العملي للإيرانيين الذين يتعرض وكلاؤهم في الشرق الأوسط لأضرار متزايدة في قطاعات عديدة لاسيما في سوريا وغزة واليمن والعراق.


وذكر التقرير أن "الحرس الثوري الإيراني حاول خلال الشهر الماضي إعادة تطوير الجماعات الإيرانية - العراقية ونقل الصواريخ والمواد العسكرية من الأراضي السورية إلى البقاع في لبنان ومن هناك إلى أماكن أخرى".


التقرير زعم أن "أنشطة إضافية لحزب الله تتم برعاية السكان الذين يعودون ظاهرياً إلى قراهم المدمرة ويبدأون في إعادة بنائها، بينما هم في الواقع يحاولون إعادة تأهيل المواقع والنقاط المتقدمة المختلفة، فضلاً عن إعادة بناء قوة الرضوان، التي تضرر منها ما يقرب من 9000 عنصر بطريقة أو بأخرى".


يقول التقرير أيضاً إن "الحرس الثوري يحاول أيضاً ممارسة سلطته في غزة"، مشيراً إلى أن "طهران تحاول أيضاً تطوير قدرات الحوثيين بكل طريقة ممكنة"، وأضاف: "إن الفهم الإيراني هو أن الاحتكاك مع إسرائيل سوف يخدمهم بطريقتهم الخاصة، ولذلك صدر الأمر بزيادة تسليح وتجهيز حزب الله والجماعات الإيرانية في العراق والحوثيين".
 

التقرير يختم قائلاً إن "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تعتزمُ زيادة الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على الحكومة اللبنانية وحزب الله في الأيام المقبلة"، وأضاف: "في المستقبل القريب، سنعرف إلى أين نتجه، ليس نحو حرب شاملة، بل نحو صراعٍ طويل الأمد".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

