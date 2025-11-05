28
لبنان
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-11-2025
|
15:47
A-
A+
نشر موقع "emess" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن أدوار تمارسها
إيران
في المنطقة لاسيما على صعيد
لبنان
وسوريا وغزة.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
إنَّ "
حزب الله
، وبدعمٍ كامل من إيران، قرر تحديث نفسه مرة أخرى بناء على الافتراض العملي للإيرانيين الذين يتعرض وكلاؤهم في
الشرق الأوسط
لأضرار متزايدة في قطاعات عديدة لاسيما في
سوريا
وغزة واليمن والعراق.
وذكر التقرير أن "الحرس الثوري
الإيراني
حاول خلال الشهر الماضي إعادة تطوير الجماعات
الإيرانية
- العراقية ونقل الصواريخ والمواد العسكرية من الأراضي
السورية
إلى البقاع في لبنان ومن هناك إلى أماكن أخرى".
التقرير زعم أن "أنشطة إضافية لحزب الله تتم برعاية السكان الذين يعودون ظاهرياً إلى قراهم المدمرة ويبدأون في إعادة بنائها، بينما هم في الواقع يحاولون إعادة تأهيل المواقع والنقاط المتقدمة المختلفة، فضلاً عن إعادة بناء قوة الرضوان، التي تضرر منها ما يقرب من 9000 عنصر بطريقة أو بأخرى".
يقول التقرير أيضاً إن "الحرس الثوري يحاول أيضاً ممارسة سلطته في غزة"، مشيراً إلى أن "طهران تحاول أيضاً تطوير قدرات الحوثيين بكل طريقة ممكنة"، وأضاف: "إن الفهم الإيراني هو أن الاحتكاك مع
إسرائيل
سوف يخدمهم بطريقتهم الخاصة، ولذلك صدر الأمر بزيادة تسليح وتجهيز حزب الله والجماعات الإيرانية في العراق والحوثيين".
التقرير يختم قائلاً إن "المؤسسة الدفاعية
الإسرائيلية
تعتزمُ زيادة الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على الحكومة
اللبنانية
وحزب الله في الأيام المقبلة"، وأضاف: "في
المستقبل
القريب، سنعرف إلى أين نتجه، ليس نحو حرب شاملة، بل نحو صراعٍ طويل الأمد".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
عن نصرالله وإيران.. ماذا قال تقريرٌ جديد من تل أبيب؟
Lebanon 24
عن نصرالله وإيران.. ماذا قال تقريرٌ جديد من تل أبيب؟
06/11/2025 03:28:43
06/11/2025 03:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملات إسرائيلية" تدخل غزّة.. تقريرٌ من تل أبيب يكشف
Lebanon 24
"عملات إسرائيلية" تدخل غزّة.. تقريرٌ من تل أبيب يكشف
06/11/2025 03:28:43
06/11/2025 03:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
Lebanon 24
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
06/11/2025 03:28:43
06/11/2025 03:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات تربك تل أبيب...العمق الإسرائيلي في مرمى الصواريخ من جديد؟
Lebanon 24
تقديرات تربك تل أبيب...العمق الإسرائيلي في مرمى الصواريخ من جديد؟
06/11/2025 03:28:43
06/11/2025 03:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
اللبنانية
المستقبل
حزب الله
الإيراني
الضغط يشتدّ على العملات
Lebanon 24
الضغط يشتدّ على العملات
18:30 | 2025-11-05
05/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد مخرج
Lebanon 24
التمديد مخرج
17:57 | 2025-11-05
05/11/2025 05:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بفارق بسيط.. "الحكمة" يخسر أمام "غوركان الإيراني" ضمن افتتاح "وصل"
Lebanon 24
بفارق بسيط.. "الحكمة" يخسر أمام "غوركان الإيراني" ضمن افتتاح "وصل"
17:05 | 2025-11-05
05/11/2025 05:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
17:03 | 2025-11-05
05/11/2025 05:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً
Lebanon 24
صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً
16:37 | 2025-11-05
05/11/2025 04:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترجمة "لبنان 24"
18:30 | 2025-11-05
الضغط يشتدّ على العملات
17:57 | 2025-11-05
التمديد مخرج
17:05 | 2025-11-05
بفارق بسيط.. "الحكمة" يخسر أمام "غوركان الإيراني" ضمن افتتاح "وصل"
17:03 | 2025-11-05
مقدمات النشرات المسائيّة
16:37 | 2025-11-05
صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً
16:33 | 2025-11-05
آخر تقرير أميركي عن عون و"حزب الله".. ماذا أعلن؟
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 03:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 03:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 03:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
