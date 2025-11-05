قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث

نشر موقع "emess" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن أدوار تمارسها في المنطقة لاسيما على صعيد وسوريا وغزة.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ " ، وبدعمٍ كامل من إيران، قرر تحديث نفسه مرة أخرى بناء على الافتراض العملي للإيرانيين الذين يتعرض وكلاؤهم في لأضرار متزايدة في قطاعات عديدة لاسيما في وغزة واليمن والعراق.





وذكر التقرير أن "الحرس الثوري حاول خلال الشهر الماضي إعادة تطوير الجماعات - العراقية ونقل الصواريخ والمواد العسكرية من الأراضي إلى البقاع في لبنان ومن هناك إلى أماكن أخرى".





التقرير زعم أن "أنشطة إضافية لحزب الله تتم برعاية السكان الذين يعودون ظاهرياً إلى قراهم المدمرة ويبدأون في إعادة بنائها، بينما هم في الواقع يحاولون إعادة تأهيل المواقع والنقاط المتقدمة المختلفة، فضلاً عن إعادة بناء قوة الرضوان، التي تضرر منها ما يقرب من 9000 عنصر بطريقة أو بأخرى".





يقول التقرير أيضاً إن "الحرس الثوري يحاول أيضاً ممارسة سلطته في غزة"، مشيراً إلى أن "طهران تحاول أيضاً تطوير قدرات الحوثيين بكل طريقة ممكنة"، وأضاف: "إن الفهم الإيراني هو أن الاحتكاك مع سوف يخدمهم بطريقتهم الخاصة، ولذلك صدر الأمر بزيادة تسليح وتجهيز حزب الله والجماعات الإيرانية في العراق والحوثيين".

