اتصالات تخصّ جلسة الحكومة غداً.. هذه آخر المعلومات

قالت مصادر معنية إنّ "اتصالات تتواصل حتى السّاعة بين الرؤساء الـ3، وذلك في محاولة لتحييد جلسة الحكومة غداً عن الانقسام الحاد المُتعلق بملف الانتخابات النيابية".

وذكرت المصادر أنه "في حال وقوع أي خلاف حول انتخابات المغتربين، ستلجأ الحكومة إلى التصويت على مشروع واحد لإحالته إلى المجلس النيابي لتُصبح بعدها في ملعبه".

