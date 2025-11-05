28
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
Advertisement
لبنان
اتصالات تخصّ جلسة الحكومة غداً.. هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
05-11-2025
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر معنية إنّ "اتصالات تتواصل حتى السّاعة بين الرؤساء الـ3، وذلك في محاولة لتحييد جلسة الحكومة غداً عن الانقسام الحاد المُتعلق بملف الانتخابات النيابية".
Advertisement
وذكرت المصادر أنه "في حال وقوع أي خلاف حول انتخابات المغتربين، ستلجأ الحكومة إلى التصويت على مشروع واحد لإحالته إلى المجلس النيابي لتُصبح
الكرة
بعدها في ملعبه".
الكرة
تابع
Advertisement
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
