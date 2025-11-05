Advertisement

لبنان

صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1438561-638979834047024632.jpg
Doc-P-1438561-638979834047024632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت النائبة نجاة عون وزارة السياحة إلى التحرك العاجل لوقف أي نشاط ترفيهي داخل أو حول مغارة جعيتا، محذّرة من أن "أي تغيير بسيط في بيئة المغارة يمكن أن يتحول إلى ضرر دائم وغير قابل للعكس".
Advertisement

وأوضحت عون في بيان أن إقامة حفلات صاخبة وحشود كبيرة في محيط المغارة "يؤدي إلى اهتزازات خطيرة وتغيرات في الحرارة والرطوبة وثاني أوكسيد الكربون"، ما يتسبب بترسّب ملوّثات وتشويه التكوينات الكلسية الحساسة، إضافة إلى الإخلال بالتوازن البيئي داخل الموقع.

وأشارت إلى أن الاتفاق القائم بين وزارة السياحة وبلدية جعيتا ينص صراحة على حظر تنظيم الحفلات من دون موافقة خطية مسبقة، وعلى التزام أعلى المعايير الدولية في إدارة الموقع وحمايته.

وطالبت عون وزيرة السياحة بـ"إصدار إنذار فوري وفق المادة 9 من العقد الموقع مع بلدية جعيتا”، ووقف أي نشاط ترفيهي داخل أو فوق المغارة ريثما يُستكمل تقييم الأثر البيئي، مع إلزام البلدية بإجراء الدراسات العلمية اللازمة وتفعيل الرقابة.

وختمت مؤكدة أن "حضور الدولة وقدرتها على التدخل والتصحيح يجب أن يكونا ثابتين، حمايةً لحقوق الناس البيئية وصونًا لهذا الإرث الوطني".

مواضيع ذات صلة
نجاة صليبا: مغارة الفقمة ثروة وطنية يجب حمايتها فورًا
lebanon 24
06/11/2025 03:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي خلال زيارة مغارة جعيتا: أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض
lebanon 24
06/11/2025 03:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني: مغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
lebanon 24
06/11/2025 03:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مغارة جعيتا بين الإهمال والمهزلة ...مَن يحاسب مَن؟
lebanon 24
06/11/2025 03:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المعايير الدولية

وزارة السياحة

إدارة الموقع

التزام

العاج

العلم

جعيتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2025-11-05
17:57 | 2025-11-05
17:05 | 2025-11-05
17:03 | 2025-11-05
16:33 | 2025-11-05
16:26 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24