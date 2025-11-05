28
لبنان
صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً
Lebanon 24
05-11-2025
|
16:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت النائبة
نجاة عون
وزارة السياحة
إلى التحرك العاجل لوقف أي نشاط ترفيهي داخل أو حول مغارة
جعيتا
، محذّرة من أن "أي تغيير بسيط في بيئة المغارة يمكن أن يتحول إلى ضرر دائم وغير قابل للعكس".
وأوضحت عون في بيان أن إقامة حفلات صاخبة وحشود كبيرة في محيط المغارة "يؤدي إلى اهتزازات خطيرة وتغيرات في الحرارة والرطوبة وثاني أوكسيد الكربون"، ما يتسبب بترسّب ملوّثات وتشويه التكوينات الكلسية الحساسة، إضافة إلى الإخلال بالتوازن البيئي داخل الموقع.
وأشارت إلى أن الاتفاق القائم بين وزارة السياحة وبلدية جعيتا ينص صراحة على حظر تنظيم الحفلات من دون موافقة خطية مسبقة، وعلى
التزام
أعلى
المعايير الدولية
في
إدارة الموقع
وحمايته.
وطالبت عون وزيرة السياحة بـ"إصدار إنذار فوري وفق المادة 9 من العقد الموقع مع بلدية جعيتا”، ووقف أي نشاط ترفيهي داخل أو فوق المغارة ريثما يُستكمل تقييم الأثر البيئي، مع إلزام البلدية بإجراء الدراسات العلمية اللازمة وتفعيل الرقابة.
وختمت مؤكدة أن "حضور الدولة وقدرتها على التدخل والتصحيح يجب أن يكونا ثابتين، حمايةً لحقوق الناس البيئية وصونًا لهذا الإرث الوطني".
