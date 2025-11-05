التمديد مخرج

تمديد التسجيل للمغتربين يشكل مخرجاً لضمان تصويت عدد لا بأس به للأحزاب بشكل خاص، يزيد عن النسب التي حصلت في الانتخابات السابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

