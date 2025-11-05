Advertisement

لبنان

التمديد مخرج

Lebanon 24
05-11-2025 | 17:57
A-
A+
Doc-P-1438578-638979875654676184.jpeg
Doc-P-1438578-638979875654676184.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمديد التسجيل للمغتربين يشكل مخرجاً لضمان تصويت عدد لا بأس به للأحزاب المسيحية بشكل خاص، يزيد عن النسب التي حصلت في الانتخابات السابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
lebanon 24
06/11/2025 03:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مخرج انتخابي من دون غالب ومغلوب
lebanon 24
06/11/2025 03:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي
lebanon 24
06/11/2025 03:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب مخرج مصري عن الطعام يثير أزمة حول فيلم "اختيار مريم"
lebanon 24
06/11/2025 03:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المسيحية

مسيحية

المسيح

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2025-11-05
17:05 | 2025-11-05
17:03 | 2025-11-05
16:37 | 2025-11-05
16:33 | 2025-11-05
16:26 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24