Advertisement

لبنان

ملف ضباط الأسد اللاجئين إلى لبنان في الواجهة

Lebanon 24
05-11-2025 | 22:29
A-
A+
Doc-P-1438600-638980038128503685.jpg
Doc-P-1438600-638980038128503685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الكلام الذي أطلقه قبيل أيام الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فجأة، وتحدث فيه عن مخاطر كامنة جراء وجود "رواسب أمنية للنظام السوري السابق في لبنان" على الوضعين اللبناني والسوري، أعاد إلقاء الأضواء مجددا على قضية يبدو أن بيروت ودمشق تسعيان إلى إبقائها في العتمة، في الوقت الحاضر على الأقل، بناء على حسابات دقيقة معقدة، هي قضية "أركان النظام السوري السابق" من عسكريين وغير عسكريين لجأوا إلى الأراضي اللبنانية.
Advertisement
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": ذهب بعض المحللين إلى اعتبار كلام جنبلاط الذي ورد في تغريدة، بمنزلة إشارة مدروسة في توقيتها وأبعادها، لكونها فتحت الباب على هذه القضية المسكوت عنها إلى حد بعيد، وخصوصا أن وسائل إعلام عربية ومحلية سارعت إلى إثارة الموضوع والتنقيب في خلفياته، في حين أن ثمة من يرجح أن تعقب ذلك حملة سياسية ترفع لواء المطالبة بأن يلقى هؤلاء مصير الذين ناصروا سابقا المعارضة السورية عبر أعمال معينة، فزج بعضهم إلى اليوم في السجون، فيما سلّم بعضهم الآخر إلى النظام السابق أو دفعوا دفعا إلى الرحيل عن لبنان.
قبل نحو 11 شهرا، قدّرت مصادر أمنية على صلة بالملف أن العدد الأقصى للذين دخلوا لبنان من أنصارالنظام السابق قد وصل إلى نحو 8 آلاف شخص، بينهم ضباط كبار وقيادات ورموز سياسية فاعلة، وقد اختاروا أن يحلّوا في مناطق متفرقة، علما أن الأنباء الرائجة تحدثت آنذاك عن أن قسما لا بأس به منهم لجأ إلى الضاحية الجنوبية أو اختار الإقامة في مناطق أخرى ذات أكثرية شيعية أو علوية، وبعض هؤلاء غادر لاحقا إلى الخارج مما قلّص العدد المتبقي حاليا إلى نحو خمسة آلاف.
ووفق معلومات مستقاة من مصادر معنية، فإن تحركات هؤلاء لم تكن في منأى عن العين الأمنية  اللبنانية الراصدة، ولاحقا أبرمت معهم "اتفاق جنتلمن" مضمرا قوامه أمران:
- الامتناع عن القيام بأي أنشطة أو تحركات تثير حفيظة النظام في دمشق.
- أن يعملوا على أساس أن تكون إقامتهم في لبنان قصيرة ومحدودة.
ومع ذلك، فإن الأجهزة اللبنانية لم تترك هؤلاء وشأنهم، إذ سرت معلومات تثبت أنها جرّدت بهدوء حملات أمنية على أماكن وجودهم، واعتقلت عددا منهم لارتكابهم جرائم وممارسات مكشوفة وموصوفة، وسلّمت قسما منهم إلى سلطات دمشق بعيدا من الأضواء.

على رغم أن لدى دمشق صورة كاملة عن هؤلاء الفارين وعن طبيعة تحركهم، فإنهم يعتبرون أنفسهم "محصنين" إلى حد ما لاعتبارات عدة أبرزها: 
- أن حكم دمشق الحالي ليس في وارد الدخول حاليا في مواجهات مع هؤلاء أو الإلحاح لتسليمهم، فهو لديه اهتمامات أخرى ترقى إلى مصاف الأولويات.
- ثمة في الحكم السوري الحالي من يبني على أساس استمالة قسم منهم يوما ما.
 
مواضيع ذات صلة
دمشق ستطالب لبنان بتسليم "ضباط نظام الأسد".. هذا ما كشفته مصادر سورية
lebanon 24
06/11/2025 08:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: ملف اللاجئين السوريين في لبنان كان يشكل ضغطا على الدولة اللبنانية وسوريا في الوقت نفسه
lebanon 24
06/11/2025 08:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي استقبل الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان
lebanon 24
06/11/2025 08:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نشكر لبنان على استضافة اللاجئين السوريين
lebanon 24
06/11/2025 08:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد جنبلاط

اللبنانية

المعارضة

ابراهيم

السورية

الأقصى

جنبلاط

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:48 | 2025-11-06
01:45 | 2025-11-06
01:30 | 2025-11-06
01:24 | 2025-11-06
01:15 | 2025-11-06
01:12 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24