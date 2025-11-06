لا جواب أميركيا بعد على طرح لبنان وبري يكرر "لا حرب".. القوات عن "انتخاب المغتربين": إما تصويت وإما انسحاب

Advertisement

ملفان أساسيان على طاولة بعد ظهر اليوم في القصر ، الاول يتعلق بتقريرَ الجيش الشهري بشأن تنفيذ خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، الأول، والثاني، يتناول ملف تعديل قانون الانتخابات النيابية وما يرافقه من تجاذبات بشأن اقتراع المغتربين.ففي الملف الاول، علم انه حتى ليل أمس لم يصل أي جواب من واشنطن حول موقف من طرح الرئيس جوزاف عون المفاوضات، وبالتالي تبقى الأمور في دائرة المراوحة، في وقت تواصل إسرائيل عدوانها المتنقل جنوبا وبقاعا.وفي موقف أميركي يحمل في طياته معطيات مقلقة، كتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش على "إكس": هذه لحظة حاسمة بالنسبة للبنان. يحظى الجيش اللبناني بدعم والعديد من الدول الأخرى باعتباره حصنًا منيعًا ضد " "، ولكن إذا لم يتمكن من نزع سلاح هؤلاء الإرهابيين، أو ما هو أسوأ من ذلك، إذا سمح لهم بإعادة التسلح، فسوف يختفي هذا الدعم".وقالت مصادر رسمية "ان موضوع التفاوض بحاجة لوقت لإنضاجه، لكن الاتصالات الرئاسية قائمة يوميا بعيدا عن الاعلام مع الدول المعنية، ليس حول إنضاج توقيت ومواضيع البحث في التفاوض فقط بل ايضا لوقف الانتهاكات اسرائيلية، والاعتداءات اليومية.وتشير المعلومات الى ان تقدم ملف المفاوضات ينتظر وصول السفير الجديد ميشال عيسى الى ، للبحث معه في التفاصيل المتعلقة باللجنة التي ستتولى المفاوضات.في المقابل، جزم مصدر ديبلوماسي عربي "بأن احتمالات التصعيد على جبهة ليست بالمستوى الذي يمكن أن يبعث على القلق من تدهور كبير".وقال: "لا أرى في الأفق تطورات خطيرة، بل أرى جهداً متواصلاً يجري بين جهات صديقة للبنان عربية وأجنبية لبلورة تسوية وحل سياسي، وأكاد أقول استنساخ اتفاق غزة في لبنان، ولا أعزل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى بيروت عن هذا المسار".واليوم كرر في تصريح صحافي" التأكيد ان لا حرب"، متسائلاً"هل أنّ إسرائيل قد أوقفت حربها على لبنان؟".وذكّر بري "بالتزام لبنان الكلي باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي"، وشدّد" على الالتزام أيضاً بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مكرّراً أنّ "في الإمكان الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك".وقال "لا مفاوضات مباشرة، وأنا شخصياً دخلت بمفاوضات مع آموس هوكشتاين وغيره، على مدى سبع سنوات ونصف السنة في موضوع الغاز البحري، وفي النتيجة وصلنا إلى اتفاق الإطار الذي وصلنا إليه مع إسرائيل. وكما سبق وقلت، هناك آلية معتمدة في "الميكانيزم"، ونحن ملتزمون بها".في ملف قانون الانتخاب، تركزت الاتصالات التي جرت بين بعبدا والسراي وعين التينة والقوى السياسية على إيجاد مخرج لقانون الانتخاب وعدم الوصول إلى جلسة مجلس الوزراء من دون اتفاق، وعلم انه سيصار إلى دمج اقتراح القوات والكتائب مع اقتراح وزير الداخلية أحمد الحجار بمشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يلغي المادة 112 والبطاقة الممغنطة لمصلحة الـ QR code كما إن هناك اقتراحًا لتمديد المهل إلى كانون الثاني المقبل لكن وزير الداخلية يتمسك بمهلة 20 كانون الأول أو 30 كانون الأول على أبعد تقدير حتى لا تؤجل الانتخابات.أما عن الاقتراح المقدم من الوزير محمد حيدر القاضي بإلغاء النواب الستة في الخارج وأن يكون الاقتراع في الداخل فقط فسيعرض لأنه، وبحسب المعلومات، إذا لم يعرض فإن الوزراء الشيعة كانوا في اتجاه اتخاذ خيار عدم حضور الجلسة.وفي المعلومات إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام سيسير بهذا السيناريو لناحية الاقتراحين حتى تمر الأمور بسلاسة لكن موقف وزراء "القوات" يبقى حاسمًا إذا لم يحصل تصويت فسينسحبون كما إنه في حال لم تنجح المساعي القائمة قد ينسحب وزراء "الثنائي" في تكرار لمشهدية جلستي 5 و7 آب من دون أن تبلغ الأمور حد الاستقالة أو مقاطعة جلسات الحكومة.