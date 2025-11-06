مع اقتراب الشتاء… مخاوف جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

Advertisement

مع اقتراب موسم الشتاء، يعود ملف المحروقات إلى الواجهة في ، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من حرب جديدة قد تصرب البلاد، وموجة ارتفاعات جديدة قد تطال أسعار البنزين والمازوت والغاز . فالعامل المناخي ليس وحده من يعيد فتح هذا الملف، بل التقلّبات الحادة في سوق العالمية، والمخاوف من اي اعتداء اسرائيلي جديد على لبنان يقفل المرافق الحيوية في البلاد.ارتفاع مستمروفي هذا السياق، يشير رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان إلى أنّ أسواق الطاقة العالمية شهدت خلال الايام الماضية اهتزازات كبيرة، بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض عقوبات صارمة على شركات نفط روسية، وخصوصاً Rosneft وLukoil. هذا القرار كان كفيلاً بدفع سعر برميل البرنت للصعود بشكل كبير الاسبوع الماضي ما انعكس فوراً على مؤشرات أسعار المحروقات في حوض .ويلفت البراكس إلى أنّ هذه التطورات قضت على أي إمكانية لانخفاض في الاسعار كان منتظَراً في لبنان خلال الأيام المقبلة، بل إنها مهدّت لمرحلة ارتفاعات جديدة ستظهر تباعاً مع كل جدول أسعار يصدر عن .وعليه، تهافت اهالي القرى في لبنان على شراء المازوت للشتاء، قبل ارتفاع الاسعار بشكل كبير في الايام المقبلة، حيث تخطى سعر عتبة الـ150 دولار أميركي، في حين عمد عدد آخر على تخزين المادة بغالونات صغيرة تحضيراً للشتاء وبما يتناسب مع قدراتهم الماليةلا أزمة محروقاتفي المقابل، يشير نقيب موزعي في لبنان فريد زينون في حديث عبر " " الى ان أسعار الغاز ستشهد بدورها ارتفاعاً في الايام المقبلة، تزامناً مع الارتفاع في أسعار المحروقات، مشدداً على ان لا ازمة في الافق وان المادة متوافرة بشكل كبير في الاسواق.ودعا زينون المواطنين الى تعبئة قوارير الغاز الفارغة لديهم تحضيراً لموسم الشتاء، والعمل على تخزين المادة اذا ما توافرت القوارير لديهمورداً على سؤال عن امكانية انقطاع مادة البنزين والغاز اذا ما اندلعت حرب اسرائيلية على لبنان، طمأن زينون الى ان المخزون الموجود في لبنان يكفي لأشهر عدة، مشدداً على انه طالما بقي المرفأ يقوم بعمله بشكل معتاد ولم يتعرض لبنان لحصار بحري من اسرائيل فان المواد النفطية ستدخل بشكل معتاد الى لبنان ولن نكون امام ازمة محروقات.في المحصلة، يدخل لبنان شتاءه هذه السنة تحت مظلة أسعار نفط عالمية غير مستقرة، وواقع محلي هشّ، ومعادلة باتت واضحة: المواطن سيدفع ثمن أي توتّر في ، وإن لم يكن له فيها لا ناقة ولا جمل.