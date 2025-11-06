Advertisement

لبنان

تحالف "التيار" و"حزب الله".. العودة الى الماضي

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
06-11-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1438697-638980192779793567.jpg
Doc-P-1438697-638980192779793567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم التوتر الواضح الذي ساد العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في الأشهر الماضية، إلا أن القطيعة الكاملة بين الطرفين لم تحصل. فالعلاقة بينهما، مهما اشتدت الخلافات السياسية أو تباعدت المواقف، ما زالت محكومة بتفاهمات قديمة ومصالح متشابكة يصعب تجاوزها، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق النيابي المقبل الذي يعيد خلط الأوراق داخل كل فريق سياسي.
Advertisement

في العمق، يدرك الجانبان أن عودتهما إلى التنسيق الانتخابي ليست خيارًا ترفيًّا، بل حاجة سياسية وانتخابية متبادلة.

ف" التيار الوطني الحر"يواجه اليوم عزلة شبه تامة. في المقابل، يجد "حزب الله" نفسه أمام تحدٍّ انتخابي في عدد من الدوائر الحساسة، حيث لا يستطيع خوض المعركة منفردًا، خصوصًا في المناطق التي تتداخل فيها الأصوات المسيحية والشيعية مثل دائرة جبيل - كسروان.

في هذه الدائرة تحديدًا، يحتاج الحزب إلى تحالف فعلي مع "التيار" لضمان فوز مرشحه الشيعي، في ظل ارتفاع نسبة المشاركة المسيحية وتشتت أصوات الحلفاء. وفي المقابل، يحتاج "التيار" إلى دعم الحزب لزيادة حظوظه في المقاعد المسيحية، خصوصًا في ظل تصاعد نفوذ “القوات اللبنانية” وتراجع شعبية "التيار"في بعض الأقضية.

هذا التلاقي المصلحي لا يقتصر على جبيل فقط، بل يمتد إلى دوائر أخرى مثل بعلبك - الهرمل وزحلة وصيدا - جزين، حيث تبرز الحاجة إلى تفاهمات تكتيكية تحفظ مكاسب الطرفين وتمنع تسلل الخصوم إلى المقاعد الحساسة. لذلك، من المرجح أن تعود الاتصالات بين الطرفين إلى الواجهة في الأسابيع المقبلة، ولو بشكل غير معلن، بهدف رسم خريطة التحالفات باكراً وتفادي المفاجآت الانتخابية.

 لا يبدو أن الخلافات السياسية حول ملفات داخلية أو أداء الحكومة ستمنع الطرفين من إعادة وصل ما انقطع انتخابيًا. فالمعادلة واضحة: "التيار" بحاجة إلى غطاء الحزب، و"الحزب" بحاجة إلى أصوات "التيار". ومن هنا، قد يشهد الاستحقاق النيابي المقبل عودة التحالف بين الحليفين السابقين، ليس بدافع الثقة المتبادلة كما في الماضي، بل انطلاقًا من مبدأ البقاء السياسي والمصلحة الانتخابية المشتركة التي تفرضها طبيعة المرحلة الدقيقة المقبلة.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لا تحالف بين "التيار" و"حزب الله"
lebanon 24
06/11/2025 13:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم جنبلاطي مرتقب لارسلان و"عِقَد مُستحيلة" تمنع التحالف مع "التيار"
lebanon 24
06/11/2025 13:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
lebanon 24
06/11/2025 13:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عون و"حزب الله": لا رؤية موحّدة "مع وقف التواصل"
lebanon 24
06/11/2025 13:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

الانتخابية

اللبنانية

حزب الله

المسيحية

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2025-11-06
06:28 | 2025-11-06
06:23 | 2025-11-06
06:17 | 2025-11-06
06:15 | 2025-11-06
06:11 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24