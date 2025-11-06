Advertisement

لبنان

وفد كبير من كبار المسؤولين في البنك الدولي في البقاع

Lebanon 24
06-11-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1438745-638980245651350885.jpg
Doc-P-1438745-638980245651350885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجه وفد كبير من كبار المسؤولين في البنك الدولي إلى البقاع وذلك بعد أن التقى وزير المالية ياسين جابر
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
في البقاع.. حريق كبير وفيديو يرصد المشهد
lebanon 24
06/11/2025 13:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير: الانفجار في الدوحة هو عملية اغتيال ضد كبار مسؤولي حماس
lebanon 24
06/11/2025 13:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: اكثرية القروض التي تم تمويلها هي من البنك الدولي وعلاقتنا ممتازة معه
lebanon 24
06/11/2025 13:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد البنك الدولي يزور لبنان قريباً... جابر: زيارة غير مسبوقة تعكس الثقة بلبنان
lebanon 24
06/11/2025 13:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير المالية

ياسين جابر

البقاع

اسين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2025-11-06
06:28 | 2025-11-06
06:23 | 2025-11-06
06:17 | 2025-11-06
06:15 | 2025-11-06
06:11 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24