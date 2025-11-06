Advertisement

لبنان

تعاون لبناني–فرنسي لتعزيز قدرات الدفاع المدني في مجالات الاستجابة للطوارئ

Lebanon 24
06-11-2025 | 05:31
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، وفدا فرنسياً من الخبراء في مجال الحماية المدنية، ضم المتخصصين في حرائق الغابات la lieutenante Coralie Divaret وle sergent Anthony Arslan، بالإضافة إلى الخبيرَين في مجال البحث والإنقاذ في الأماكن التي تتعرض للانهيار (USAR) le capitaine Simon Hercend وle caporal chef Quentin Perin، يرافقهم ضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني le lieutenant-colonel Armand Morand.
وقد تمّ خلال اللقاء، وفق بيان للمديرية، البحث في الواقع الحالي للدفاع المدني اللبناني، وتبادل الخبرات حول أساليب التدخل أثناء حرائق الغابات وعمليات البحث والإنقاذ.، كما تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون التقني والتدريبي بين الجانبين في مجالات الاستجابة للطوارئ وتطوير القدرات العملانية.

واستقبل خريش، رئيس بلدية يحشوش باتريك زوين وعضو المجلس البلدي جاد بركات. وتم البحث في سبل التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلدية، ولا سيما في مجالات السلامة العامة ودعم مراكز الدفاع المدني، بما يسهم في تعزيز قدراتها على تلبية النداءات في مختلف الظروف. 
