أفادت منسقة لهانيبال حراق، عن أن كل ما يتم تداوله في ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الكفالة أو تخفيضها أو إلغائها، هو مجرد كلام غير دقيق.وقالت:" إن قيمة الكفالة هي 11 مليون، وأي قرار بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها هو من صلاحية القاضي المكلف بالقضية، القاضي ، ولا صحة لأي إشاعة قبل صدور قرار رسمي عنه".تابعت:" كما نؤكد أن أي تطور يتعلق بالكفالة، سواء الدفع أو الإلغاء، يتم حصراً عبر الفريق القانوني والمحامي المكلف من السيد ، وأن إخلاء السبيل هو مسار قانوني بحت يخضع للإجراءات القضائية ولا يخرج عن الأطر القانونية المعتمدة".ختمت:" نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات القضية".