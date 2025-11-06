Advertisement

لبنان

عن الكفالة.. بيان لـ"منسقة الفريق القانوني" لهانيبال القذافي

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:34
Doc-P-1438814-638980368869182296.png
Doc-P-1438814-638980368869182296.png photos 0
أفادت منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي إيناس حراق، عن أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الكفالة أو تخفيضها أو إلغائها، هو مجرد كلام غير دقيق.
وقالت:" إن قيمة الكفالة هي 11 مليون، وأي قرار بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها هو من صلاحية القاضي المكلف بالقضية، القاضي زاهر حمادة، ولا صحة لأي إشاعة قبل صدور قرار رسمي عنه".

تابعت:" كما نؤكد أن أي تطور يتعلق بالكفالة، سواء الدفع أو الإلغاء، يتم حصراً عبر الفريق القانوني والمحامي المكلف من السيد هانيبال القذافي، وأن إخلاء السبيل هو مسار قانوني بحت يخضع للإجراءات القضائية ولا يخرج عن الأطر القانونية المعتمدة".

ختمت:" نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات القضية".
 
