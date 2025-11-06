بالصورة: العدو الإسرائيلي يلقي منشورات تحريضية فوق بلدة عيتا الشعب

ألقى جيش العدو ، منشورات تحريضية فوق بلدة الحدودية، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement

وجاء في المنشور: " سرور قام بتصوير وجمع معلومات استخبارية لصالح قرب الحدود، وزعزع استقرار المنطقة. لا تسمحوا لعناصر الحزب بالعمل في محيط منازلكم أو بتعريضكم وأفراد عائلاتكم للخطر!؟".