لبنان

بالصورة: العدو الإسرائيلي يلقي منشورات تحريضية فوق بلدة عيتا الشعب

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:55
ألقى جيش العدو الإسرائيلي، منشورات تحريضية فوق بلدة عيتا الشعب الحدودية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وجاء في المنشور: "يوسف نعمة سرور قام بتصوير وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله قرب الحدود، وزعزع استقرار المنطقة. لا تسمحوا لعناصر الحزب بالعمل في محيط منازلكم أو بتعريضكم وأفراد عائلاتكم للخطر!؟".
 
