بالصور.. إنذار إسرائيلي بوجوب إخلاء مبنيين في الطيبة وطير دبا

وجه الجيش تحذيرا بوجوب إخلاء مبنيين في ، ، وقرية عيتا الجبل، كما يظهر في الصور أدناه.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه سيهاجم على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.



وتوجه للسكان في النقاط المحددة، قائلا:" أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".