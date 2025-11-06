Advertisement

لبنان

بالصور.. إنذار إسرائيلي بوجوب إخلاء مبنيين في الطيبة وطير دبا

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:57
وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بوجوب إخلاء مبنيين في الطيبة، طير دبا، وقرية عيتا الجبل، كما يظهر في الصور أدناه.
وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

وتوجه للسكان في النقاط المحددة، قائلا:" أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
