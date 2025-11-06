مدارس تُقفل أبوابها غداً

دعت العديد من المدارس الخاصة في إلى اقفال ابوابها غدا الجمعة وتعليق الدروس بسبب الاوضاع الراهنة ولكي لا يتم تعريض التلاميذ والمعلمين لايّ خطر.

كما قال مدير الفرع الخامس في الدكتور وسيم إنه "نظراً للعدوان الاسرائيلي المستمر على قرى الجنوب وحمايةً لطلابنا والموظفين والأساتذة، يعلن العلوم الفرع الخامس (النبطية وشعبة بنت جبيل) تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة يوم غدٍ الجمعة إلى نهار الثلاثاء المقبل الواقع فيه 11/11/2025".