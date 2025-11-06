Advertisement

لبنان

مدارس تُقفل أبوابها غداً

Lebanon 24
06-11-2025 | 11:08
دعت العديد من المدارس الخاصة في منطقة النبطية إلى اقفال ابوابها غدا الجمعة وتعليق الدروس بسبب الاوضاع الراهنة ولكي لا يتم تعريض التلاميذ والمعلمين لايّ خطر.
كما قال مدير كلية العلوم الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية الدكتور وسيم رمال إنه "نظراً للعدوان الاسرائيلي المستمر على قرى الجنوب وحمايةً لطلابنا والموظفين والأساتذة، يعلن مدير كلية العلوم الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية (النبطية وشعبة بنت جبيل) تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة يوم غدٍ الجمعة إلى نهار الثلاثاء المقبل الواقع فيه 11/11/2025".
 
 
 
