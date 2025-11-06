غارات وإنذارات... ماذا يعني تصعيد إسرائيل اليوم في الجنوب؟

ذكر موقع " "، أنّ الخبير العسكريّ العميد هشام جابر، قال إنّ "ما يجري في الجنوب ليس جديدا إطلاقاً، فالعدوان مستمرّ منذ أكثر من عام بشكل شبه يومي، بين قصف واغتيالات وخروقات جوية".

واعتبر أنّ "هذه حرب نفسية على الأهالي وعلى التي تُخضعها إسرائيل للضغوط عبر رسائل ميدانية وسياسية متكررة".



وحذر من أن "دفع الجيش إلى مواجهة مباشرة مع يعني تهديد وحدة الجيش وإشعال حرب أهلية"، وأكّد أنّ "العدوان الإسرائيلي مهما كان غاشما يبقى أقل ضررا على من حرب داخلية".

من جانبه، قال المستشار السابق في ألون أفيتار، إنّ "إسرائيل بلغت الخط الأحمر في تعاملها مع الوضع في لبنان".



وأضاف أنّ "إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية جنوب الليطاني"، وأكّد أنّ " حصلت على ضوء أخضر من لمواصلة سياستها الدفاعية في لبنان".



وتابع أفيتار: "نحن لسنا أمام لعبة توازن قوى، بل في حالة توتر جدي بمبادرة من حزب الله وبدعم إيراني واضح. والكرة الآن في ملعب ، فإسرائيل فقدت صبرها".



وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية "محدودة وموجهة ضد أهداف عسكرية"، وأضاف أن "الطريق الوحيد للتعامل مع حزب الله هو عبر القوة وليس عبر التصريحات السياسية".



في المقابل، شدد جابر على أن حزب الله "لا يسعى إلى مواجهة، لكنه لن يبقى مكتوف اليدين إذا استمر العدوان"، كاشفا أن الحزب "قد يقبل مستقبلا بتسليم سلاحه الهجومي بعد وقف الاعتداءات، لكن ليس دفاعه المشروع". (سكاي نيوز)