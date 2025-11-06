23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غارات وإنذارات... ماذا يعني تصعيد إسرائيل اليوم في الجنوب؟
Lebanon 24
06-11-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
"، أنّ الخبير العسكريّ العميد هشام جابر، قال إنّ "ما يجري في الجنوب ليس جديدا إطلاقاً، فالعدوان
الإسرائيلي
مستمرّ منذ أكثر من عام بشكل شبه يومي، بين قصف واغتيالات وخروقات جوية".
Advertisement
وأضاف أن "الإنذارات الأخيرة جزء من حرب نفسية تمارسها
إسرائيل
ضد المدنيين والحكومة
اللبنانية
، وأن الهدف منها فرض الإملاءات وتهيئة الرأي العام لتصعيد جديد".
واعتبر أنّ "هذه حرب نفسية على الأهالي وعلى
الحكومة اللبنانية
التي تُخضعها إسرائيل للضغوط عبر رسائل ميدانية وسياسية متكررة".
وحذر من أن "دفع الجيش إلى مواجهة مباشرة مع
حزب الله
يعني تهديد وحدة الجيش وإشعال حرب أهلية"، وأكّد أنّ "العدوان الإسرائيلي مهما كان غاشما يبقى أقل ضررا على
لبنان
من حرب داخلية".
من جانبه، قال المستشار السابق في
وزارة الدفاع
الإسرائيلية
ألون أفيتار، إنّ "إسرائيل بلغت الخط الأحمر في تعاملها مع الوضع في لبنان".
وأضاف أنّ "إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية جنوب الليطاني"، وأكّد أنّ "
تل أبيب
حصلت على ضوء أخضر من
البيت الأبيض
لمواصلة سياستها الدفاعية في لبنان".
وتابع أفيتار: "نحن لسنا أمام لعبة توازن قوى، بل في حالة توتر جدي بمبادرة من حزب الله وبدعم إيراني واضح. والكرة الآن في ملعب
بيروت
، فإسرائيل فقدت صبرها".
وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية "محدودة وموجهة ضد أهداف عسكرية"، وأضاف أن "الطريق الوحيد للتعامل مع حزب الله هو عبر القوة وليس عبر التصريحات السياسية".
في المقابل، شدد جابر على أن حزب الله "لا يسعى إلى مواجهة، لكنه لن يبقى مكتوف اليدين إذا استمر العدوان"، كاشفا أن الحزب "قد يقبل مستقبلا بتسليم سلاحه الهجومي بعد وقف الاعتداءات، لكن ليس دفاعه المشروع". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
07/11/2025 02:35:55
07/11/2025 02:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب... الجيش الإسرائيليّ يستعدّ للتصعيد لأيّام
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب... الجيش الإسرائيليّ يستعدّ للتصعيد لأيّام
07/11/2025 02:35:55
07/11/2025 02:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: إسرائيل تستخدم الإنذارات كغطاء للغارات في الجنوب
Lebanon 24
مطر: إسرائيل تستخدم الإنذارات كغطاء للغارات في الجنوب
07/11/2025 02:35:55
07/11/2025 02:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض الجيش بالردّ على إسرائيل؟
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض الجيش بالردّ على إسرائيل؟
07/11/2025 02:35:55
07/11/2025 02:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الحكومة اللبنانية
البيت الأبيض
وزارة الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 6/11/2025
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 6/11/2025
16:54 | 2025-11-06
06/11/2025 04:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
6.25٪ فقط.. تمثيل النساء في البرلمان اللبناني من الأدنى عربياً (فيديو)
Lebanon 24
6.25٪ فقط.. تمثيل النساء في البرلمان اللبناني من الأدنى عربياً (فيديو)
16:43 | 2025-11-06
06/11/2025 04:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجيّة الأميركيّة: لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن
Lebanon 24
الخارجيّة الأميركيّة: لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن
15:13 | 2025-11-06
06/11/2025 03:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
04:15 | 2025-11-06
06/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
11:08 | 2025-11-06
06/11/2025 11:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:14 | 2025-11-06
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
16:54 | 2025-11-06
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 6/11/2025
16:43 | 2025-11-06
6.25٪ فقط.. تمثيل النساء في البرلمان اللبناني من الأدنى عربياً (فيديو)
16:20 | 2025-11-06
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
15:13 | 2025-11-06
الخارجيّة الأميركيّة: لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن
14:59 | 2025-11-06
بالفيديو... هذا ما قاله رجّي عن انتخابات المغتربين
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 02:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 02:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 02:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24