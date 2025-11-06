Advertisement

لبنان

بعد قرار مجلس الوزراء بشأن اقتراع المغتربين.. هكذا علّق الجميّل

Lebanon 24
06-11-2025 | 13:37
كتب رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل تعليقًا لافتًا عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: "128".
وجاء تعليق الجميّل بعد قرار مجلس الوزراء إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر يتعلق بقانون الانتخابات، ينص على تعليق المواد القانونية الخاصة باقتراع المغتربين للنواب الـ6، وإلغاء البطاقة الممغنطة، واعتماد مراكز كبرى تتيح للمغتربين الاقتراع.
