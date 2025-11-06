Advertisement

لبنان

هذه حقيقة الصورة الجديدة المنتشرة لهانيبال القذافي!

Lebanon 24
06-11-2025 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1438991-638980615272100639.webp
Doc-P-1438991-638980615272100639.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد محامي هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن الصور المتداولة لموكّله بعد الإفراج عنه في لبنان مفبركة وغير صحيحة.
Advertisement


 
مواضيع ذات صلة
عن الكفالة.. بيان لـ"منسقة الفريق القانوني" لهانيبال القذافي
lebanon 24
07/11/2025 02:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن هانيبال القذافي.. مُحاميه يعلنها
lebanon 24
07/11/2025 02:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار قضائي جديد بشأن هانيبال القذافي
lebanon 24
07/11/2025 02:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة استجواب هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
lebanon 24
07/11/2025 02:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

هانيبال القذافي

معمر القذافي

عمر القذافي

هانيبال

الليبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
16:54 | 2025-11-06
16:43 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
15:13 | 2025-11-06
14:59 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24