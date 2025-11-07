Advertisement

لبنان

رسالة ضغط على الحكومة أم على "حزب الله"؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1439111-638981003647693841.webp
Doc-P-1439111-638981003647693841.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت  مصادر  معنية "ان الغارات الاسرائيلية امس على جنوب لبنان  لا تبدو مرتبطة مباشرة ببيان "حزب الله" الأخير كما يعتقد البعض، بل جاءت متزامنة مع جلسة مجلس الوزراء، في رسالة ضغط واضحة على الدولة اللبنانية والحكومة أكثر منها على الحزب.
Advertisement
وأكدت "أن هذه الغارات كانت مقررة مسبقًا، وجاء توقيتها مدروسًا لإرباك الحكومة ودفعها لاتخاذ مواقف أكثر حذرًا في الملفات المطروحة. كما أن اختيار المناطق المستهدفة يحمل دلالات سياسية، توحي بأن الهدف هو التأثير على قرار الدولة ومسارها، لا فتح مواجهة جديدة مع الحزب، ما يجعلها أقرب إلى ضغط سياسي مقنّع بغطاء عسكري".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رسائل بيان "حزب الله": داخلية ام خارجية
lebanon 24
07/11/2025 12:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
من نائب "حزب الله".. رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة
lebanon 24
07/11/2025 12:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تهدد بـ"الخطة ب"...حزب الله يوجّه رسالة تهدئة للسعودية وبن يزيد في بيروت
lebanon 24
07/11/2025 12:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سنفعل مع حزب الله "ما نحتاج إلى فعله"
lebanon 24
07/11/2025 12:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

مجلس الوزراء

جنوب لبنان

اللبنانية

الدولة ال

حزب الله

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-07
04:53 | 2025-11-07
04:44 | 2025-11-07
04:23 | 2025-11-07
04:05 | 2025-11-07
04:04 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24