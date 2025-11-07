رسالة ضغط على الحكومة أم على "حزب الله"؟

Advertisement

اعتبرت مصادر معنية "ان الاسرائيلية امس على جنوب لبنان لا تبدو مرتبطة مباشرة ببيان " " الأخير كما يعتقد البعض، بل جاءت متزامنة مع جلسة ، في رسالة ضغط واضحة على والحكومة أكثر منها على الحزب.وأكدت "أن هذه الغارات كانت مقررة مسبقًا، وجاء توقيتها مدروسًا لإرباك الحكومة ودفعها لاتخاذ مواقف أكثر حذرًا في الملفات المطروحة. كما أن اختيار المناطق المستهدفة يحمل دلالات سياسية، توحي بأن الهدف هو التأثير على قرار الدولة ومسارها، لا فتح مواجهة جديدة مع الحزب، ما يجعلها أقرب إلى ضغط سياسي مقنّع بغطاء عسكري".