تحرك سياسي لافت والعين على "المحافظ"

لفت مصدر سياسي إلى أن نجل نائب شمالي راحل بدأ جولة حراك سياسي من خلال زيارات متعدّدة إلى المرجعيات السياسية والدينية.ورأى البعض في هذا الحراك مؤشّرًا إلى انطلاقة نيابية مرتقبة، غير أنّ المداولات أظهرت أنّ هدفه الأساسي هو السعي لتولّي منصب محافظ لإحدى أهم المدن ، باعتبار أنّ طائفته تتيح له هذا الأمر في حال قرّر تعيين محافظين جددا.