Advertisement

لبنان

تحرك سياسي لافت والعين على "المحافظ"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1439114-638981010877889665.jpg
Doc-P-1439114-638981010877889665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر سياسي إلى أن نجل نائب شمالي راحل بدأ جولة حراك سياسي من خلال زيارات متعدّدة إلى المرجعيات السياسية والدينية. 
ورأى البعض في هذا الحراك مؤشّرًا إلى انطلاقة نيابية مرتقبة، غير أنّ المداولات أظهرت أنّ هدفه الأساسي هو السعي لتولّي منصب محافظ لإحدى أهم المدن اللبنانية، باعتبار أنّ طائفته تتيح له هذا الأمر في حال قرّر مجلس الوزراء تعيين محافظين جددا.
Advertisement
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
حراك لافت.. ما جديد "نواب التغيير"؟
lebanon 24
07/11/2025 12:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" تحت المجهر والعين الاميركية على" أموال الانتخابات"
lebanon 24
07/11/2025 12:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فرصة للرؤية بالعين المجردة: مذنب "ليمون" يمرّ قرب الأرض في هذا الموعد
lebanon 24
07/11/2025 12:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك ديبلوماسي لافت وفرنسا تضع الجيش في صلب أولوياتها كضامن للاستقرار
lebanon 24
07/11/2025 12:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

اللبنانية

الدينية

العين

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-07
04:53 | 2025-11-07
04:44 | 2025-11-07
04:23 | 2025-11-07
04:05 | 2025-11-07
04:04 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24