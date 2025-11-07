Advertisement

لبنان

براءة اختراع للجامعة اللبنانية لمكافحة "فاروا" النحل بالزيوت العطرية

07-11-2025 | 01:58
سجّلت كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية براءة اختراع لدى وزارة الاقتصاد والتجارة (رقم 1341) بعنوان: Essential Oil-Based Formulation for the Control of Varroa destructor in Apis mellifera، تتعلّق بتركيبة مستخلصة من الزيوت العطرية لمكافحة طفيل الفاروا في نحل العسل.
تعتمد التركيبة على مزيج طبيعي من زيوت الزوبع وعشبة الليمون والخزامى (اللافندر)، وقد أظهرت فعالية عالية في القضاء على الطفيل الذي يُعدّ من أخطر ما يهدّد خلايا النحل عالميًا.

يشار إلى أن فريق العمل تألف من: الدكتورة مروة رمّال والدكتورة منى عبّود والدكتورة ريتا ماريا أبو حبيب والدكتورة شادن حيدر من كلية الزراعة، والدكتور أكرم حجازي من كلية العلوم والسيد نجيب ساسين.
