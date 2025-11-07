خريش بحث ورئيس بلدية العيشية في دعم مراكز الدفاع المدني

Advertisement

التقى للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن في مكتبه، رئيس بلدية العيشية الأستاذ مارسال عون ترافقه المحامية جيسي العشي.وخلال اللقاء، جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين والبلدية، ولا سيّما في ما يتعلّق بدعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة وتأمين متطلباتها، بما يسهم في رفع مستوى الجهوزية وتعزيز سرعة الاستجابة عند حصول الطوارئ.