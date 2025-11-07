Advertisement

لبنان

خريش بحث ورئيس بلدية العيشية في دعم مراكز الدفاع المدني

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:30
التقى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في مكتبه، رئيس بلدية العيشية الأستاذ مارسال عون ترافقه المحامية جيسي العشي.
وخلال اللقاء، جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلدية، ولا سيّما في ما يتعلّق بدعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة وتأمين متطلباتها، بما يسهم في رفع مستوى الجهوزية وتعزيز سرعة الاستجابة عند حصول الطوارئ.
